6 lançamentos imperdíveis da Bienal do Livro 2026; veja dias e horários

A Bienal do Livro, que acontece entre os dias 4 e 13 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo, reserva espaço para histórias que atravessam gerações e ajudam a preservar diferentes aspectos da cultura brasileira.

Entre os destaques da programação estão seis lançamentos que passam por grandes nomes da música e da literatura, além de obras dedicadas à memória e às tradições populares.

Lançamentos da Bienal do Livro 2026

'Ariano Suassuna'

A programação começa com o lançamento de "Ariano Suassuna", biografia escrita por Lucília Garcez. A obra conduz o leitor pela infância e pela formação do escritor, explorando o universo da cultura brasileira com o qual Ariano conviveu desde menino.

Quando: sábado, 5 de setembro

Horário: das 10h às 11h

Local: Espaço Cordel e Repente

'Se Eu Não Fosse Nordestino. O Que Diacho Eu Ia Ser?'

Outro destaque é "Se Eu Não Fosse Nordestino. O Que Diacho Eu Ia Ser?!", livro que aborda temas como identidade, memória, pertencimento e pluralidade cultural.

A obra também coloca em discussão o combate ao preconceito e à diversidade que marcam a formação cultural do Nordeste brasileiro.

Quando: terça-feira, 8 de setembro

Horário: das 14h às 15h

Local: Espaço Cordel e Repente

'Belchior: A Construção de um Mito na Literatura de Cordel'

A trajetória de Belchior ganha uma nova interpretação em "Belchior: A Construção de um Mito na Literatura de Cordel".

O livro percorre altos e baixos da carreira do cantor e trabalha com a fronteira entre o artista real e o personagem construído ao redor de sua imagem. A proposta também explora a presença de Belchior na memória popular e na poética do cordel.

Quando: quarta-feira, 9 de setembro

Horário: das 13h às 14h

Local: Espaço Cordel e Repente

'Roberto Carlos Eterno: A História do Menino que Virou Rei'

Para os fãs do Rei, a programação traz "Roberto Carlos Eterno: A História do Menino que Virou Rei", de Cacá Lopes.

O livro reúne 283 estrofes escritas em setilhas e é resultado de uma ampla pesquisa sobre a vida e a obra do cantor. O lançamento será acompanhado pelo show "Cordel Cantado".

Quando: sexta-feira, 11 de setembro

Horário: das 14h às 15h

Local: Espaço Cordel e Repente

'A Lenda do Salto da Onça'

A cultura popular do Rio Grande do Norte também aparece na programação com "A Lenda do Salto da Onça".

A obra resgata a narrativa que explica a associação do município de Santo Antônio ao apelido de "Salto da Onça". O livro combina literatura de cordel e xilogravura para preservar histórias e elementos da identidade cultural potiguar.

Quando: sexta-feira, 11 de setembro

Horário: das 13h às 14h

Local: Espaço Cordel e Repente

'Brasilidades'

Fechando a seleção, "Brasilidades" utiliza o gênero cordel para abordar temas relacionados à cultura do país.

A obra passa por mulheres na poesia, saberes culturais, ritmos da música brasileira, lendas e folclore. A proposta é reunir diferentes formas de expressão que ajudam a construir o imaginário e a identidade brasileira.

Quando: sábado, 12 de setembro

Horário: das 13h às 14h

Local: Espaço Cordel e Repente

Quanto custa o ingresso da Bienal do Livro 2026?

Para os dias de semana, de segunda a quinta-feira, há duas modalidades de ingresso. A entrada diurna inteira custa R$ 40, enquanto a meia-entrada sai por R$ 20. Essa opção permite o acesso até as 16h59.

Na modalidade diurna, a inteira garante R$ 15 de cashback, enquanto a meia-entrada oferece R$ 7,50 em crédito para compras de livros dentro do evento.

Durante os fins de semana, os valores aumentam. A entrada inteira custa R$ 42, e a meia-entrada fica em R$ 21. Os valores de cashback permanecem em R$ 15 para a inteira e R$ 7,50 para a meia.

Ingresso noturno tem cashback integral

Outra opção para quem pretende visitar a Bienal depois do trabalho ou da escola é o ingresso noturno. A entrada dá acesso ao evento a partir das 17h, de segunda a quinta-feira.

O ingresso inteiro custa R$ 30, enquanto a meia-entrada sai por R$ 15. Nesse formato, o cashback corresponde a 100% do valor pago, retornando como crédito para a compra de livros na Bienal.

Na prática, quem compra a entrada inteira recebe R$ 30 em crédito, enquanto quem paga meia recebe R$ 15 para utilizar nas compras dentro do evento.



Onde comprar os ingressos para a Bienal do Livro?

Os ingressos para a Bienal do Livro 2026 estão disponíveis para compra online pelo Feverup.