Cinco temas de política, economia e internacional para acompanhar em 2026

Após um 2025 de acontecimentos intensos, o ano de 2026 se aproxima com diversos eventos e promete acontecimentos históricos antes mesmo de começar.

Da Copa do Mundo de futebol nos Estados Unidos, México e Canadá às eleições em Israel e no Brasil, confira a seguir cinco grandes eventos que vão chamar a atenção do mundo durante o ano de 2026.

Cinco temas para acompanhar em 2026:

Astronautas de volta à Lua

Os astronautas poderão voltar à Lua em 2026. Após vários adiamentos, a missão Artemis 2 da Nasa - que conta com parceiros privados como a SpaceX - está agora programada para decolar até abril.

Trata-se de uma etapa crucial antes do retorno de astronautas americanos ao solo lunar, que o presidente Donald Trump quer alcançar antes de 2030, o horizonte estabelecido pela China para atingir esse marco.

Foto de 2 de setembro de 2022 do foguete da missão Artemis 1 (AFP/AFP)

Enquanto a Nasa se une às empresas de tecnologia, a nação asiática continua avançando por conta própria. Em 2026, a China planeja que a sonda Chang'e 7 explore o polo sul do satélite natural da Terra, enquanto continua os testes de sua nave espacial tripulada Mengzhou.

A Índia também demonstra grandes ambições no campo espacial. Após pousar um robô no satélite terrestre em 2023, a agência ISRO planeja levar um astronauta à órbita lunar em 2027.

Copa do Mundo em três países

Com 48 seleções e 104 jogos, a Copa do Mundo de futebol de 2026 será disputada em Estados Unidos, México e Canadá.

EUA: país será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 (Kevin Dietsch/Getty Images)

A competição mais popular do planeta mudará de formato nesta edição. Terá cerca de seis semanas de duração, de 11 de junho a 19 de julho, e contará com 16 estádios, 11 deles nos Estados Unidos.

Gaza e eleições em Israel

No Oriente Médio, 2025 foi palco de uma trégua Israel e o Hamas, após mais de dois anos de guerra.

O plano de paz elaborado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a Faixa de Gaza deixou pontos sem solução, como as futuras etapas da retirada do exército israelense, a reconstrução e a futura governança do território palestino.

Pessoas se reúnem ao redor de um veículo destruído e de escombros após um ataque aéreo israelense na Rua Al-Rashid, na Cidade de Gaza, em Gaza, em 13 de dezembro de 2025. ((Abood Abusalama / Middle East Images / AFP via Getty Images)/Getty Images)

Ao apoiar formalmente o plano de Trump, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu as bases para o envio de força internacional.

O Hamas se recusa a se desarmar sob as condições impostas pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que ameaça retomar os combates se não conseguir, por meio da diplomacia, a desmilitarização de Gaza.

Aos 76 anos, Netanyahu planeja se candidatar novamente nas eleições que serão realizadas até novembro de 2026.

A maioria de israelenses deseja que o primeiro-ministro preste contas pela guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas em outubro de 2023, e uma maioria relativa se opõe a que ele receba o indulto presidencial que solicitou formalmente no fim de novembro para se livrar de um processo em que é acusado de corrupção.

Com uma maioria relativa e frágil, ele poderia ser tentado pela opção militar contra o Hamas em Gaza ou o Hezbollah no Líbano para manter o apoio de seus aliados e tentar alcançar a vitória total que prometeu aos israelenses.

Eleições no Brasil e nos EUA

Após o último pleito presidencial brasileiro ter resultado no dia 8 de janeiro, classificado como uma trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal, o Brasil volta a ter eleições em 2026.

O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou em outubro deste ano que pretende se candidatar à reeleição.

Na direita, especula-se sobre uma possível candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, anunciou que foi escolhido como sucessor do pai para tentar a Presidência - já que Jair está inelegível e, portanto, não pode concorrer.

Outra eleição deve impactar o ano de 2026 tanto para os brasileiros quanto para outras partes do mundo: 3 de novembro de 2026 é a data para as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

Serão eleitos novos governadores em 36 estados, renovados os 435 assentos da Câmara dos Representantes e 35 dos 100 do Senado. Caso os Democratas consigam maioria no Congresso, por exemplo, isso indicaria uma forte oposição ao presidente Donald Trump.

Mudanças climáticas

Com 2025 se tornando o segundo ou terceiro ano mais quente na história, o aquecimento global segue se intensificando e causando mudanças climáticas e eventos climáticos extremos, como ondas de calor, tempestades torrenciais, tsunamis, entre outros.

Os últimos 11 anos foram os mais quentes já registrados.

"2026 deve ser o ano para a diplomacia climática internacional se reinventar", analisou Rebecca Thissen, da Climate Action Network, em entrevista à AFP. "As COPs não são um fim em si mesmas, mas um ponto culminante em uma agenda política internacional que precisa urgentemente chegar a um acordo."

Antes da COP31, que acontecerá em novembro de 2026 na Turquia, o mundo acompanhará a primeira conferência internacional para abandonar os combustíveis fósseis, programada para ocorrer em Santa Marta, na Colômbia, em abril.

