Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Paraná Pesquisas: Governo Lula é desaprovado por 50,9% e aprovado por 45,6%

Índice negativo se manteve o mesmo desde a última pesquisa, em novembro; aprovação também se manteve estável

Dentre os entrevistados que aprovam a gestão Lula, 49,3% são mulheres e 41,4% são homens (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Dentre os entrevistados que aprovam a gestão Lula, 49,3% são mulheres e 41,4% são homens (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

SBT News
SBT News

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 08h22.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é desaprovado por 50,9% dos brasileiros e aprovado por 45,6%, levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira, 29. A pesquisa ouviu 2.038 eleitores em 163 municípios, distribuídos pelos 26 estados e o Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Outros 3,5% não souberam ou não opinaram. Em relação ao mês anterior, a desaprovação permaneceu estável, enquanto a aprovação apresentou leve queda, de 45,9% para 45,6%.

Aprovação e desaprovação do Governo Lula durante os meses (Paraná Pesquisas /Reprodução)

Na avaliação do governo, 32,7% classificam a administração como "ótima" ou "boa", 42,8% como "ruim" ou "péssima", e 23,1% consideram "regular". Outros 1,4% não souberam ou preferiram não responder.

Quanto ao perfil dos entrevistados, 52,8% são mulheres. Em escolaridade, 75,8% têm até o ensino médio completo. Em relação à faixa etária, 25,5% têm entre 45 e 59 anos, e 23,1% têm 60 anos ou mais. Do total, 64,6% declararam estar empregados, enquanto 35,4% não possuem ocupação.

Desaprovação de Lula é maior entre homens e evangélicos

Dentre os entrevistados que aprovam a gestão Lula, 49,3% são mulheres e 41,4% são homens. Já entre os que desaprovam, 54,8% são do sexo masculino, enquanto 47,4% do feminino.

Os maiores índices de desaprovação estão nas faixas etárias de 35 a 44 anos (55,6%) e de 25 a 34 anos (53,3%). Já a aprovação, entre pessoas de 60 anos ou mais (50,1%) e de 16 a 24 anos (47,7%).

Aprovação e desaprovação do governo Lula (Paraná Pesquisas/Reprodução)

Em relação à religião, o maior índice de aprovação de gestão Lula é entre os católicos (51,1%) e a reprovação entre evangélicos (63,1%).

Dentre as regiões do Brasil, Sul (60,7%) e Norte e Centro-Oeste (54,2%) concentram os maiores percentuais de reprovação do governo. Já o Nordeste (58,0%) tem a maior aprovação.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Luiz Inácio Lula da SilvaGoverno LulaPesquisas eleitorais

Mais de Brasil

Bolsonaro faz nova intervenção nesta segunda: entenda o procedimento

Caixa libera saque-aniversário do FGTS nesta segunda; veja como receber

Justiça libera R$ 2,3 bilhões para pagamentos de atrasados do INSS

Após mudanças do governo na CNH, autoescolas oferecem pacotes de R$ 240

Mais na Exame

Minhas Finanças

PIS/Pasep 2025: prazo para saque do abono salarial termina hoje

Mundo

Lei marcial na Ucrânia só acaba com garantias e fim da guerra, diz Zelensky

Casual

Retrospectiva: os 10 Melhores Hotéis do Brasil segundo ranking Casual 2025

Brasil

Bolsonaro faz nova intervenção nesta segunda: entenda o procedimento