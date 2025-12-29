Paraná Pesquisas: Governo Lula é desaprovado por 50,9% e aprovado por 45,6%

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é desaprovado por 50,9% dos brasileiros e aprovado por 45,6%, levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira, 29. A pesquisa ouviu 2.038 eleitores em 163 municípios, distribuídos pelos 26 estados e o Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Outros 3,5% não souberam ou não opinaram. Em relação ao mês anterior, a desaprovação permaneceu estável, enquanto a aprovação apresentou leve queda, de 45,9% para 45,6%. Aprovação e desaprovação do Governo Lula durante os meses (Paraná Pesquisas /Reprodução) Na avaliação do governo, 32,7% classificam a administração como "ótima" ou "boa", 42,8% como "ruim" ou "péssima", e 23,1% consideram "regular". Outros 1,4% não souberam ou preferiram não responder. Quanto ao perfil dos entrevistados, 52,8% são mulheres. Em escolaridade, 75,8% têm até o ensino médio completo. Em relação à faixa etária, 25,5% têm entre 45 e 59 anos, e 23,1% têm 60 anos ou mais. Do total, 64,6% declararam estar empregados, enquanto 35,4% não possuem ocupação. Desaprovação de Lula é maior entre homens e evangélicos Dentre os entrevistados que aprovam a gestão Lula, 49,3% são mulheres e 41,4% são homens. Já entre os que desaprovam, 54,8% são do sexo masculino, enquanto 47,4% do feminino. Os maiores índices de desaprovação estão nas faixas etárias de 35 a 44 anos (55,6%) e de 25 a 34 anos (53,3%). Já a aprovação, entre pessoas de 60 anos ou mais (50,1%) e de 16 a 24 anos (47,7%). Aprovação e desaprovação do governo Lula (Paraná Pesquisas/Reprodução) Em relação à religião, o maior índice de aprovação de gestão Lula é entre os católicos (51,1%) e a reprovação entre evangélicos (63,1%). Dentre as regiões do Brasil, Sul (60,7%) e Norte e Centro-Oeste (54,2%) concentram os maiores percentuais de reprovação do governo. Já o Nordeste (58,0%) tem a maior aprovação.