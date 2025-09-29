Tarcísio visita Bolsonaro em meio a especulações sobre candidatura em 2026

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) visita nesta segunda-feira, 29, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na prisão preventiva domiciliar em meio a especulações sobre a sua candidatura a presidência da República em 2026.

Em uma agenda na quinta-feira, Tarcísio disse que não existe qualquer possibilidade de buscar aval de Bolsonaro para disputar a presidência, pois ele é candidato à reeleição em São Paulo.

"Não deu o aval nenhum e eu sou candidato à reeleição, tem nada disso", afirmou durante a entrega de duas estações de tratamento de esgoto em Guarulhos, na Grande São Paulo.

O governador tem negado em eventos recentes que será o candidato à presidência da República. Tarcísio é apontado por caciques da direita e parte do mercado como o principal nome para 2026, com a inelegibilidade de Bolsonaro.

Aliados do chefe do executivo paulista, ouvidos sob reserva pela EXAME, afirmam que Tarcísio está concentrado na reeleição e nas entregas que devem ser realizadas pela gestão nos próximos meses.

Na sexta-feira, o secretário de Governo e Relações Institucionais e presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que Tarcísio tem as condições para ser um "bom candidato" a presidente e que "aguarda" a decisão do governador. O líder do PSD disse os governadores Ratinho Junior e Eduardo Leite são nomes presidenciáveis do partido em caso de uma desistência de Tarcísio.

Bate e volta, sem papo sobre anistia

Segundo apurou a EXAME, a viagem de Tarcísio a Brasília, pelo menos por ora, deverá ser rápida e não se estenderá a outros dias, como ocorreu há algumas semanas, quando o governador paulista se reuniu com líderes do centrão para defender a votação do PL da Anistia.

O planejamento é que o governador retorne no mesmo dia sem se encontrar com outros políticos na capital federal.

Na quinta-feira, Tarcísio disse que não tratará de anistia e que apenas quer prestar "solidariedade a um amigo".

"Eu vou visitar um amigo e prestar solidariedade a ele, é uma coisa que eu vou fazer sempre porque tenho preocupação e consideração com uma pessoa que sempre foi muito importante para mim", disse.