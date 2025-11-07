Trump minimiza papel do Hamas e diz que trégua em Gaza funciona bem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira, 6, que a situação na Faixa de Gaza “está funcionando muito bem” e que “o Hamas é uma parte muito pequena do conflito”.

Durante uma rodada de perguntas em um jantar na Casa Branca com presidentes de países da Ásia Central, Trump afirmou que a trégua em Gaza se mantém e que os acordos firmados estão sendo “respeitados”.

Ao comentar sobre o grupo extremista palestino, o presidente disse que, caso o Hamas “não faça o que disse” ou “não se comporte”, enfrentará “um grande problema, realmente grande, como nunca antes teve”.

Trump também afirmou que vários países se ofereceram para participar da força internacional de estabilização em Gaza, que atuará sob um marco de cooperação coordenado com as Nações Unidas.

Abbas defende desarmamento do Hamas

O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, afirmou que o desarmamento do Hamas “não é um desejo estrangeiro, mas uma necessidade palestina”.

Em entrevista ao jornal La Stampa durante visita à Itália, Abbas comentou o plano para Gaza proposto por Trump e apoiou a necessidade e urgência de que todas as facções entreguem suas armas ao Estado palestino, para que Gaza tenha sua própria autoridade, lei e polícia, além da mobilização de uma força internacional de estabilização com mandato da ONU para apoiar a segurança durante a transição.

Ele também criticou o governo israelense, que, segundo ele, “prefere o extremismo à coexistência”, e reiterou que o fim da ocupação e a independência palestina “são demandas nacionais e internacionais”.

*Com informações da EFE