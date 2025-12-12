Quando os humanos vão pisar na Lua novamente?

Depois de mais de cinco décadas sem humanos além da órbita baixa da Terra, a humanidade já tem previsão de reencontrar a Lua em uma série de missões que marcam o renascimento da exploração lunar. A Nasa confirmou que a missão Artemis II deverá ser lançada em fevereiro de 2026, levando quatro astronautas em um sobrevoo ao redor do satélite. Um feito histórico desde as missões Apollo da década de 1970.

Ao contrário da Apollo, Artemis II não prevê um pouso na superfície, mas servirá como um teste essencial dos sistemas críticos de voo humano profundo, incluindo a cápsula Orion e o foguete Space Launch System (SLS). A missão está programada para durar cerca de 10 dias, tempo suficiente para validar suporte de vida, comunicações e operações de reentrada, que são passos imprescindíveis antes de uma eventual descida lunar com astronautas.

Esse retorno ao ambiente lunar não ocorre isoladamente. A série Artemis faz parte de um esforço mais amplo da Nasa para estabelecer uma presença sustentável no entorno da Lua, com olhos voltados também para futuras expedições a Marte. Além disso, o programa está integrando parcerias internacionais e contratos com empresas privadas, fomentando uma economia lunar emergente baseada em ciência, tecnologia e possíveis recursos naturais extraterrestres.

A corrida lunar do século XXI tem ainda um elemento geopolítico: outras potências espaciais, como a China, anunciaram planos de enviar astronautas à Lua já na década de 2030, intensificando a competição por liderança e infraestrutura no espaço. Enquanto desafios técnicos e orçamentários acompanham essas ambições, o lançamento da Artemis II em 2026 é visto por muitos como o primeiro grande passo concreto rumo à presença humana renovada fora da Terra.