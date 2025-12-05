Brasil

Flávio será candidato a presidente em 2026 após escolha de Bolsonaro

O primogênito do ex-presidente anunciou nas redes sociais que o pai decidiu lançá-lo ao Palácio do Planalto no próximo ano

Flávio Bolsonaro deve ser candidato a presidente em 2026. REUTERS/Adriano Machado (Adriano Machado/Reuters)

Matheus Teixeira
Reporter

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15h40.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é o escolhido do ex-presidente Jair Bolsonaro para concorrer nas eleições a presidente em 2026. O primogênito da família anunciou a decisão do pai pelas redes sociais.

"É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", afirmou.

