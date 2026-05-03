'Não podemos prometer que não haverá mais demissões', diz CEO da Meta

A Meta informou internamente que não descarta novas rodadas de demissões em 2026, mesmo com o negócio apresentando resultados financeiros sólidos. O aviso foi dado durante uma reunião interna realizada nesta quinta-feira, 30, segundo fontes disseram à Business Insider.

Conforme afirmaram os participantes do encontro, a diretora de recursos humanos da companhia, Janelle Gale, afirmou que a empresa ainda não pode garantir que os cortes terminarão após a próxima rodada de desligamentos.

“Haverá mais demissões? Essa pergunta sempre aparece. Eu adoraria dizer que não haverá mais cortes, mas não posso prometer algo que não podemos entregar”, disse Gale durante a reunião.

Ela acrescentou:

“Embora o negócio esteja forte, as prioridades mudam, a concorrência é intensa e continuaremos administrando nossos custos de forma responsável.”

Meta prepara cortes de 10% da equipe

A Meta planeja demitir cerca de 8 mil funcionários, 10% de sua força de trabalho já no próximo mês. Atualmente, a empresa possui mais de 77 mil funcionários em todo o mundo.

Durante a reunião, Gale afirmou que algumas divisões serão mais impactadas que outras, embora não tenha especificado quais áreas sofrerão os maiores cortes.

Ela também disse que a companhia pretende “continuar evoluindo as equipes conforme necessário” e tentar realocar talentos internamente, citando os investimentos na divisão de inteligência artificial aplicada da empresa.

Mark Zuckerberg nega que IA esteja substituindo funcionários

Durante o encontro, Mark Zuckerberg também falou diretamente aos funcionários sobre o avanço da inteligência artificial dentro da empresa.

Segundo o executivo, a automação por IA não é o principal fator por trás das demissões.

“A IA não está impulsionando esses cortes.”

Zuckerberg destacou, porém, que a tecnologia já está tornando equipes menores muito mais eficientes.

Meta dobra aposta em inteligência artificial

A diretora financeira da companhia, Susan Li, já havia sinalizado que a empresa ainda “não sabe realmente” qual será o tamanho ideal de sua equipe no longo prazo.

Ao mesmo tempo, a Meta está ampliando fortemente seus investimentos em inteligência artificial.

A companhia anunciou que os gastos com infraestrutura — principalmente voltados para IA — devem praticamente dobrar em 2026, chegando a uma faixa entre US$ 125 bilhões e US$ 145 bilhões.

Ambiente interno segue pressionado

Segundo executivos da empresa, as demissões já começaram a impactar diretamente o moral dos funcionários.

A própria Gale reconheceu durante a reunião que os cortes afetam o clima organizacional e disse que a Meta tenta tornar situações difíceis “a melhor versão possível”.