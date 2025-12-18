'Gostaria que Haddad fosse candidato em 2026', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que gostaria de ver o ministro da Fazenda, Fernando Haddad como candidato em 2026. O ministro da Fazenda já sinalizou que essa não é uma vontade sua.

"Vocês sabem do apreço que eu tenho pelo Haddad. Ele tem maioridade e biografia para decidir o que quer fazer. Mas você me perguntar se eu gostaria que ele fosse candidato? Sim, eu gostaria que ele fosse. Mas tenho que perguntar para ele", disse Lula em coletiva nesta quinta-feira, 18.

O presidente afirmou que precisa conversar com Haddad e com seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, antes de tomar qualquer decisão.

"Vamos conversar na volta das férias e ver o que eles querem fazer. É impossível você imaginar uma pessoa da envergadura do Haddad largando um ministério e voltando para casa", disse.

Nos cálculos de Lula, pelo menos 18 ministros devem deixar seus cargos para se candidatarem no próximo ano. "Espero que ganhem."

Quando questionado sobre suas expectativas para as eleições de 2026, o presidente se mostrou confiante: "tenho plena convicção que o governo vai ganhar as eleições."

Por outro lado, o Chefe do Executivo demonstrou preocupação com o estado paulista. "Precisamos de um governador forte em São Paulo."

Lula na frente nas pesquisas

O presidente Lula registrou uma melhora e voltou a vencer todos os adversários em cenários de segundo turno nas eleições presidenciais de 2026, segundo a Pesquisa Pulse Brasil Latam, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, divulgada nesta quinta.

Na comparação com o levantamento de novembro, a vantagem mínima de Lula subiu de dois para quatro pontos percentuais. A vantagem máxima foi de 25 pontos.

O levantamento foi o primeiro que incluiu o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa com o petista. Na simulação do nome indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula tem 53% contra 41% do filho mais velho de Bolsonaro, vantagem de 12 pontos percentuais.

Contra Bolsonaro, o petista tem 50% contra 46% do ex-presidente. Na pesquisa anterior, os dois apareciam empatados no limite da margem de erro. Bolsonaro está inelegível, foi preso no último mês e não deve disputar o pleito de 2026.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece com 45% contra 49% das intenções de votos de Lula. A vantagem do presidente subiu de dois para quatro pontos em relação ao mês anterior.

Na disputa contra a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro (PL), Lula tem vantagem de cinco pontos percentuais (50% x 45%).

Nas demais simulações, Lula vence os governadores Ronaldo Caiado (União Brasil), Romeu Zema (Novo), Eduardo Leite (PSD) e Ratinho Jr, (PSD) com vantagens entre 1o e 25 pontos percentuais.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 18.154 brasileiros adultos entre os dias 10 e 14 de dezembro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.