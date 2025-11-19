ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Oferecimento:

LOGOS_Lojas-Renner
Sem nome (500 x 300 px)
randoncorp
CBA_1c0d9a
HYDRO
GOV PARÁ
ALLOS
LOGO SITE AGROPALMA PRETO
epson

COP31 será na Turquia, com presidência australiana

Acordo incomum foi solução de última hora para decidir a sede da próxima Conferência do Clima da ONU

Turquia receberá COP31: informação já circula entre participantes da COP30 após rodadas de negociações. (Leandro Fonseca/Exame)

Turquia receberá COP31: informação já circula entre participantes da COP30 após rodadas de negociações. (Leandro Fonseca/Exame)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 20h32.

Última atualização em 19 de novembro de 2025 às 20h56.

A disputa entre Turquia e Austrália para definir qual seria o país-sede da COP31 chegou ao fim: a próxima Conferência do Clima da ONU será realizada no território turco, mas a liderança será australiana.

O acordo incomum foi a maneira encontrada pelas nações para resolver o impasse que já durava meses. A decisão foi anunciada durante a COP30 em Belém, Brasil, nesta terça-feira, 19.

Pelo arranjo estabelecido, a Turquia ficará responsável pela infraestrutura e organização do evento em 2026, enquanto a Austrália assumirá a presidência da conferência, conduzindo as negociações e definindo as prioridades da agenda climática.

A configuração é considerada inédita no histórico das COPs.

COP31 tem uma sede: Turquia

Embora o anúncio formal ainda não tenha sido feito, a informação já circula entre participantes da COP30 após rodadas de negociações realizadas na capital paraense pelos ministros de mudança do clima Murat Kurum (Turquia) e Chris Bowen (Austrália).

O desenho precisa passar pela aprovação do grupo regional que reúne ambos os países, de Estados da Europa Ocidental e Outros. As sedes das COPs seguem um sistema rotativo entre blocos geográficos.

A posição de liderança coloca a Austrália sob os holofotes internacionais. Como terceiro maior exportador mundial de combustíveis fósseis, o país enfrenta cobranças crescentes das nações insulares do Pacífico, que exigem compromissos mais firmes com o fim da era do carvão, petróleo e gás.

Mais de 80 países já manifestaram na COP30 apoio a uma eliminação acelerada dos combustíveis fósseis, com prazos e metas definidos, parte do chamado Mapa do Caminho para a transição.

E a COP32?

Para 2027, a definição foi recente. A Etiópia venceu a disputa africana para receber a COP32, superando a candidatura nigeriana na decisão tomada na semana passada.

Acompanhe tudo sobre:COP30ONUMudanças climáticas
Próximo

Mais de ESG

Maioria dos paraenses aprova legado positivo deixado pela COP30

“Metas globais só ganham força quando viram soluções locais”, diz presidente da Diageo na COP30

COP30: Brasil lança programa global para destravar financiamento da restauração agrícola

COP30: pequenos negócios aderem à transição para economia mais sustentável

Mais na Exame

Brasil

COP30: Alemanha faz aporte de 1 bi de euro para fundo de florestas tropicais

Ciência

'Tirou com o tijolão'? Foto da NASA de cometa 'alienígena' decepciona

Mundo

Irã demonstra interesse em retomar negociações nucleares com os EUA, mas com condições

Mercados

Target registra queda de 19% no lucro do 3º trimestre e revisa guidance para 2025