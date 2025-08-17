A China concluiu com sucesso, na última sexta-feira, 15, o primeiro teste de combustão estática do motor de seu novo foguete lunar, o Long March-10 — veículo que deve levar astronautas chineses à superfície da Lua até 2030.

O ensaio, realizado na Ilha de Hainan, marca mais um passo do país na corrida espacial contra os Estados Unidos.

Segundo a Agência Espacial Tripulada da China, o experimento validou a operação simultânea de sete motores YF-100K durante 30 segundos, gerando cerca de 900 toneladas de empuxo.

"O teste confirmou que os motores poderiam funcionar em sincronia tanto em condições normais quanto de alta potência, e produziu um conjunto completo de dados", relatou a Agência.

Foram também avaliados sistemas de segurança, resistência térmica e confiabilidade multimotor, aspectos considerados cruciais para futuras missões tripuladas.

O foguete da missão lunar chinesa

Com 92 metros de altura, o Long March-10 é projetado para lançar a nova espaçonave tripulada Mengzhou e o módulo de pouso Lanyue, ambos essenciais para a missão lunar chinesa.

O veículo contará com 21 motores YF-100K no total, o que deve triplicar a potência do Long March-5, atualmente o mais robusto do país.

Desenvolvido desde 2017, o foguete também terá papel estratégico na construção da Estação Internacional de Pesquisa Lunar (ILRS), projeto liderado pela China em conjunto com a Rússia e outros parceiros, que pretende instalar uma base científica próxima ao polo sul da Lua até 2035.

Corrida à Lua

O sucesso do Long March-10 insere a China de forma mais competitiva na nova corrida espacial.

Os Estados Unidos, por meio do programa Artemis III, da Nasa, planejam levar astronautas de volta à Lua em 2027.

O objetivo dos norte-americanos é alcançar também o polo sul do satélite natural. Em 2026, a missão Artemis II deve fazer um voo de reconhecimento ao redor da Lua. A China, que colocou seus primeiros astronautas em órbita em 2003, acelera sua agenda para rivalizar com a presença americana e expandir sua influência no espaço.