Irã diz que Trump deve escolher entre operação militar 'impossível' ou 'acordo ruim'

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou neste domingo, 3, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está diante de uma escolha limitada entre uma operação militar “impossível” ou alcançar um “acordo ruim” com o Irã.

“A margem de decisão dos Estados Unidos foi reduzida”, declarou a inteligência da Guarda na rede social X.

Nesse sentido, indicou que “Trump deve escolher entre uma operação militar impossível ou um acordo ruim com a República Islâmica do Irã”, depois que Teerã enviou uma proposta para um acordo de paz a Washington, a qual Trump disse ontem à noite que revisará em breve, embora tenha sustentado que “não pode imaginar que seja aceitável”.

O órgão militar iraniano também disse que o Irã estabeleceu um prazo para que as forças americanas suspendam o suposto bloqueio aos portos iranianos, embora não tenha detalhado a data limite nem oferecido mais informações sobre essa medida.

Segundo a agência de notícias Tasnim, vinculada à Guarda, o Irã apresentou, por meio do Paquistão como país mediador, uma proposta de 14 pontos aos EUA para pôr fim definitivo à guerra que teve início no último dia 28 de fevereiro e que cessou após uma trégua estendida indefinidamente para dar margem às negociações de paz.

Entre os pontos incluídos na proposta figuram garantias de não agressão militar, a retirada de forças americanas do entorno do Irã, o levantamento do bloqueio naval, a liberação de ativos iranianos congelados, o pagamento de indenizações, a suspensão de sanções e o fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, assim como um novo mecanismo para o Estreito de Ormuz.

Irã e Estados Unidos realizaram uma reunião de alto nível em Islamabad nos últimos dias 11 e 12 de abril, mas não alcançaram um acordo para encerrar o conflito e, desde então, não houve consenso para retomar as conversas, embora prossigam as trocas de mensagens.