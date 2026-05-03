Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Irã diz que Trump deve escolher entre operação militar 'impossível' ou 'acordo ruim'

O órgão militar iraniano também disse que o Irã estabeleceu um prazo para que as forças americanas suspendam o suposto bloqueio aos portos iranianos

Guerra no Irã: conflito impacta diretamente fluxo de petróleo global (Stock/Getty Images)

Guerra no Irã: conflito impacta diretamente fluxo de petróleo global (Stock/Getty Images)

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 3 de maio de 2026 às 11h02.

Última atualização em 3 de maio de 2026 às 11h28.

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou neste domingo, 3, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está diante de uma escolha limitada entre uma operação militar “impossível” ou alcançar um “acordo ruim” com o Irã.

“A margem de decisão dos Estados Unidos foi reduzida”, declarou a inteligência da Guarda na rede social X.

Nesse sentido, indicou que “Trump deve escolher entre uma operação militar impossível ou um acordo ruim com a República Islâmica do Irã”, depois que Teerã enviou uma proposta para um acordo de paz a Washington, a qual Trump disse ontem à noite que revisará em breve, embora tenha sustentado que “não pode imaginar que seja aceitável”.

O órgão militar iraniano também disse que o Irã estabeleceu um prazo para que as forças americanas suspendam o suposto bloqueio aos portos iranianos, embora não tenha detalhado a data limite nem oferecido mais informações sobre essa medida.

Segundo a agência de notícias Tasnim, vinculada à Guarda, o Irã apresentou, por meio do Paquistão como país mediador, uma proposta de 14 pontos aos EUA para pôr fim definitivo à guerra que teve início no último dia 28 de fevereiro e que cessou após uma trégua estendida indefinidamente para dar margem às negociações de paz.

Entre os pontos incluídos na proposta figuram garantias de não agressão militar, a retirada de forças americanas do entorno do Irã, o levantamento do bloqueio naval, a liberação de ativos iranianos congelados, o pagamento de indenizações, a suspensão de sanções e o fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, assim como um novo mecanismo para o Estreito de Ormuz.

Irã e Estados Unidos realizaram uma reunião de alto nível em Islamabad nos últimos dias 11 e 12 de abril, mas não alcançaram um acordo para encerrar o conflito e, desde então, não houve consenso para retomar as conversas, embora prossigam as trocas de mensagens.

Acompanhe tudo sobre:IrãEstados Unidos (EUA)Donald Trump

Mais de Mundo

Green Cards: emissão cai pela metade desde a volta de Trump

Guerra no Irã gerou US$ 270 bilhões de prejuízo e deixou milhões sem emprego

Presidente de Cuba reage à ameaça de Trump de assumir controle da ilha: 'Vamos nos defender'

Bomba escondida da 2ª Guerra coloca em risco 20 mil participantes de rave na França

Mais na Exame

Tecnologia

'Não podemos prometer que não haverá mais demissões', diz CEO da Meta

Esporte

O mito do talento precoce no esporte, segundo a ciência

Pop

Met Gala 2026 será realizado nesta segunda-feira, 4; saiba onde assistir

Future of Money

Sem fundamento, um Agente de IA não gera valor