Como o Canal do Panamá mudou o comércio mundial?
Guia de Mundo

Há 3 meses • 6 min de leitura

Com mais de um século de operação, o canal transformou rotas marítimas, encurtou distâncias e redefiniu a logística global

O que é o branqueamento de corais e por que ele impacta o planeta?
Guia de Mundo

Há 3 meses • 4 min de leitura

O que acontece quando um país muda sua capital?
Guia de Mundo

Há 4 meses • 5 min de leitura

Como os Alpes influenciaram a história e cultura da Europa?
Guia de Mundo

Há 4 meses • 4 min de leitura

Por quantos países o Rio Amazonas passa?
Guia de Mundo

Há 4 meses • 5 min de leitura

Qual foi o impacto das pirâmides de Gizé na arquitetura moderna
Guia de Mundo

Há 4 meses • 5 min de leitura

Por que os ursos polares estão ameaçados de extinção?
Guia de Mundo

Há 4 meses • 3 min de leitura

O que são falésias e onde elas são mais comuns?
Guia de Mundo

Há 4 meses • 3 min de leitura

O que são fossas oceânicas e onde estão localizadas?
Guia de Mundo

Há 4 meses • 6 min de leitura

O que são as Linhas de Nazca e como foram feitas?
Guia de Mundo

Há 4 meses • 5 min de leitura

Conheça a história do Cristo Redentor, um dos maiores cartões postais do Rio de Janeiro
Guia de Mundo

Há 4 meses • 6 min de leitura

Como o Monte Fuji se tornou um dos símbolos mais importantes do Japão
Guia de Mundo

Há 4 meses • 5 min de leitura

Apollo 11: relembre a missão que levou o primeiro homem à Lua
Guia de Mundo

Há 4 meses • 5 min de leitura

O que são os ciclones e como eles se formam?
Guia de Mundo

Há 4 meses • 6 min de leitura

A história do calendário juliano e como ele mudou o mundo
Guia de Mundo

Há 4 meses • 4 min de leitura

O que é a teoria da evolução de Darwin e como ela mudou a biologia?
Guia de Mundo

Há 4 meses • 5 min de leitura

Como surgiram os primeiros impérios na China?
Guia de Mundo

Há 4 meses • 5 min de leitura

Guia de Mundo

Por que a Antártida é considerada um continente sem países?

Entenda como o Império Romano se expandiu tão rapidamente e dominou o mundo antigo
Guia de Mundo

Há 4 meses • 5 min de leitura

Muro de Berlim: entenda a história por trás de um dos maiores marcos do século 20
Guia de Mundo

Há 4 meses • 5 min de leitura

O impacto da Guerra Fria nas tecnologias atuais
Guia de Mundo

Há 4 meses • 4 min de leitura

Viagem de ônibus mais longa do mundo: conheça o trajeto
Guia de Mundo

Há 4 meses • 4 min de leitura

Como os vikings influenciaram a história da Europa?
Guia de Mundo

Há 5 meses • 3 min de leitura

Como surgiu o alfabeto e quais são suas origens?
Guia de Mundo

Há 5 meses • 5 min de leitura

