Após atrasos da SpaceX, Nasa planeja 'corrida' entre empresas dos EUA para voltar à Lua

A NASA vai permitir que novas empresas disputem o contrato que está atualmente nas mãos da SpaceX, do bilionário Elon Musk, para levar astronautas de volta à Lua. A medida representa uma mudança estratégica no principal programa de exploração humana da agência e ocorre em meio a preocupações com atrasos no desenvolvimento da espaçonave Starship, da SpaceX.

“Estou no processo de abrir esse contrato”, afirmou o administrador interino da NASA, Sean Duffy, em entrevista à Fox News nesta segunda-feira, 20. “Vamos ter uma corrida espacial entre empresas americanas para ver quem consegue nos levar de volta à Lua primeiro.”

Segundo informações da agência Bloomberg, a decisão de incluir mais competidores reflete temores dentro do governo do presidente Donald Trump de que os Estados Unidos possam ficar para trás em relação à China na corrida para ver quem consegue mandar humanos de volta para a Lua — um feito que não acontece há mais de 50 anos.

Duffy elogiou a SpaceX, mas reconheceu os atrasos no cronograma. “Eu amo a SpaceX. É uma empresa incrível”, afirmou à CNBC. “O problema é que eles estão atrasados. Eles empurraram seus prazos, e estamos em uma corrida contra a China.”

Contrato entre NASA e SpaceX

A NASA já assinou contratos de cerca de US$ 4 bilhões com a SpaceX para transformar a Starship em um módulo de pouso capaz de levar astronautas à Lua a partir de 2027. Duffy, no entanto, não detalhou se a abertura do contrato significará um novo processo de licitação ou a retirada de parte dos recursos previstos para a empresa de Musk.

A SpaceX venceu a disputa pelo contrato original em 2021, superando duas finalistas. Em 2023, a NASA também fechou um segundo acordo com a Blue Origin, de Jeff Bezos, no valor de US$ 3,4 bilhões, para desenvolver outro módulo lunar.

Embora a Starship tenha realizado um teste considerado “majoritariamente bem-sucedido” neste mês, a empresa ainda precisa dominar tecnologias consideradas críticas — como o reabastecimento em órbita e múltiplos lançamentos em sequência — antes de viabilizar o pouso lunar. Até o momento, a nave não completou uma missão orbital completa.

Duffy afirmou que a abertura do contrato é essencial para garantir que os EUA cheguem à Lua antes da China. Ele sinalizou que a Blue Origin deve participar da nova rodada de competição. A NASA planeja lançar astronautas ao redor da Lua já em 2026, na missão Artemis II, enquanto a aterrissagem com a Starship está programada para 2027 — um prazo que especialistas veem com ceticismo.