Copa do Mundo 2026: tudo que você precisa saber

A Copa do Mundo de 2026 promete. Pela primeira vez, três países vão dividir a organização do maior torneio esportivo do planeta, que acontecerá nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Com novas regras, mais seleções e uma duração maior, o Mundial inaugura uma era na disputa entre seleções.

Marcada para acontecer de 11 de junho a 19 de julho de 2026, a competição terá 39 dias de jogos. O calendário mais extenso acompanha a ampliação do número de partidas e a quantidade maior de classificados — uma mudança que já vem sendo estudada pela FIFA desde 2017 e que finalmente será colocada em prática.

Onde serão os jogos?

Serão 16 cidades-sede espalhadas pelo território norte-americano. Os Estados Unidos concentram a maioria dos estádios e dos jogos, em lugares como Los Angeles, Nova York, Miami, Atlanta e Seattle. O México entra com três sedes, Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, enquanto o Canadá terá partidas em Toronto e Vancouver.

Formato

A principal mudança está no formato da competição. A Copa de 2026 será a primeira com 48 seleções, contra as 32 utilizadas desde 1998. O novo modelo prevê 12 grupos com quatro times cada. Avançam para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros, fechando um total de 32 equipes classificadas às oitavas de final. Dessa forma, o Mundial terá 104 partidas.

Além de incluir mais seleções, o novo formato busca aumentar a diversidade e abrir espaço para continentes que historicamente tiveram menos vagas. África, Ásia, América Central e até a Oceania passam a ter mais chances de classificar seus representantes. Isso significa que o torcedor pode se preparar para encontrar mais estreantes, mais histórias surpreendentes e possíveis “zebras” logo na fase inicial do torneio.

Sorteio dos grupos

O sorteio da fase de grupos será realizado nesta sexta-feira, 5, em Washington, nos Estados Unidos, a partir das 14h A FIFA evitará que seleções da mesma confederação fiquem no mesmo grupo, exceto a Europa, que terá 16 representantes para apenas 12 grupos.

A FIFA também garantirá que algumas seleções, como Espanha, Argentina, França e Inglaterra, serão sorteadas para grupos opostos, garantindo que as seleções com melhores posições no ranking da FIFA só se enfrentem na final, caso avancem.