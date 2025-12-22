Retrospectiva de 2025: Brasil liderou o clima e enfrentou suas contradições

Sem sombra de dúvidas, 2025 foi intenso na agenda ambiental. Foi o ano em que o Brasil assumiu o protagonismo global da crise climática com a COP30 em Belém em meio a todos holofotes, pressões e contradições internas.

Dez anos após o histórico Acordo de Paris, o país sediou a conferência climática no coração da Amazônia, e teve que provar ao mundo (e a si mesmo) que estava à altura do desafio.

O resultado? Um ano turbulento, repleto de vitórias e tropeços que mostraram tanto a capacidade quanto os limites da liderança brasileira.

Mas o palco estava armado desde o início. Em janeiro, enquanto o Fórum Econômico Mundial de Davos apontava o clima extremo como o principal risco global de longo prazo, Donald Trump tomava posse da presidência dos Estados Unidos e, no seu primeiro ato, retirava o país do Acordo de Paris pela segunda vez.

Com a maior economia do mundo e segundo maior emissor global fora da mesa, o contexto geopolítico era desafiador e complexo. As tensões entre EUA e China escalaram rapidamente, com Trump autorizando tarifas de até 145% sobre produtos chineses em abril.

O embate reverberou diretamente na transição energética global: equipamentos de energia renovável ficaram mais caros, investimentos em projetos verdes travaram, cadeias de suprimento foram reconfiguradas.

Para o Brasil, que planejava acelerar sua descarbonização rumo à COP30, analistas caracterizaram o momento: "era como tentar correr uma maratona com os pés amarrados".

Enquanto isso, a China sinalizava querer preencher o vácuo deixado pelos americanos, anunciando mega projetos em renováveis. A transição energética virava refém de uma "guerra comercial".

Foi nesse cenário que o presidente Lula anunciou, em janeiro, o embaixador André Corrêa do Lago como presidente da COP30, com Ana Toni como CEO. A dupla carregaria nas costas a responsabilidade de entregar a conferência mais importante da década, em um momento em que o mundo se questionava sobre a credibilidade dos compromissos climáticos.

No primeiro semestre, a maior contradição brasileira do ano começou a se desenhar. Em junho, um leilão para exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas vendeu 19 dos 47 blocos oferecidos, movimentando R$ 600 milhões.

Ambientalistas alertaram sobre os impactos em regiões de alta vulnerabilidade ecológica e o fato acabou se tornando um prenúncio do que viria em outubro com a liberação da licença de perfuração pela Petrobras.

Na época, a resposta do governo foi pragmática: não havia plano concreto para substituir a dependência do petróleo, e a pressão política e econômica era enorme. O Brasil queria mostrar liderança, mas com os "pés no chão", ao mesmo tempo que a presidência brasileira da COP lutava por um "mapa do caminho" para o fim dos combustíveis fósseis.

Em agosto, Lula também sancionou o projeto que flexibiliza o licenciamento ambiental, mas com 63 vetos e em uma tentativa de equilibrar desenvolvimento e proteção. O Congresso, como se provaria dias após a COP30, não aceitou a decisão e votou pela queda dos vetos, levantando uma nova contradição na agenda climática brasileira.

"O Congresso enterrou a proteção ambiental", reagiram organizações. Era como se o país desse um passo à frente na cena internacional e dois para trás em casa, colocando em xeque as próprias conquistas.

Recorde de eventos extremos e a urgência de adaptação

Os eventos climáticos extremos não deram trégua. Dos incêndios florestais em Los Angeles no início do ano a enchentes e chuvas fortes no Brasil, o retrato era um lembrete cruel de que a crise climática estava acelerando mais rápido que as soluções.

No país, os números confirmavam a gravidade da inação e reforçavam a urgência da adaptação: até julho, eventos extremos já haviam custado mais de R$ 730 bilhões em prejuízos.

Um estudo da Agência Nacional de Águas alertava que tragédias como a que devastou o Rio Grande do Sul em 2024 deveriam se tornar cinco vezes mais frequentes.

Em julho, a humanidade entrou em "cheque especial" com o planeta em apenas sete meses, marcando o Dia da Sobrecarga da Terra ainda mais cedo neste 2025.

A Organização Meteorológica Mundial confirmaria, em novembro, que 2025 seria o segundo ou terceiro ano mais quente já registrado, com temperatura média global 1,42°C acima dos níveis pré-industriais.

Em setembro, cientistas anunciaram que sete dos nove limites planetários haviam sido ultrapassados, incluindo agora a acidificação dos oceanos.

As emissões globais de CO₂ bateram novo recorde, mesmo com a expansão acelerada de energias renováveis no mundo liderada pela China.

A narrativa (e liderança) brasileira

Este foi o ano em que o mundo reconheceu pela primeira vez a intersecção entre mudanças climáticas, biodiversidade e economia circular e trouxe com bastante foco as florestas e a bioeconomia como peças-chave para uma COP30 bem-sucedida.

Em fevereiro, a segunda parte da COP16 de biodiversidade terminou com a criação do Fundo Cali para financiar a preservação, mesmo ainda sem garantias de recursos suficientes.

Março trouxe sinais de que a economia circular e a bioeconomia ganhariam protagonismo: o Brasil definiu cinco setores prioritários para acelerar a transição e um estudo pioneiro indicou que o Cerrado poderia gerar US$ 100 bilhões ao PIB com agricultura regenerativa até 2050.

Abril foi marcado por vitórias jurídicas históricas. A Organização Marítima Internacional aprovou, confrontando os EUA de Trump, um imposto de pelo menos US$ 100 por tonelada de CO₂ emitida por navios poluentes.

Na mesma semana, o Tribunal Internacional de Justiça da ONU declarou que os acordos climáticos são obrigatórios por lei, uma decisão que fortalecia a diplomacia climática brasileira às vésperas da COP30.

Ao mesmo tempo, a Aegea venceu o leilão bilionário de saneamento no Pará e expôs os maiores problemas de infraestrutura de Belém.

Em maio, o Brasil lançou em Bonn o "Roadmap: de Baku a Belém", um roteiro para garantir que o financiamento climático chegasse até a COP30. Além disso, anunciou um plano ambicioso para reduzir em 70% as emissões do setor de transportes.

Junho foi marcado pelo recorde histórico do Fundo Amazônia: R$ 1,2 bilhão aprovados no primeiro semestre. De dois países doadores, saltou para nove. Até o fim do ano, aprovou cerca de R$ 2 bilhões e se posicionou com o maior volume anual desde sua criação.

A Mombak se tornou a primeira empresa a receber investimentos do Fundo Clima: R$ 100 milhões para projetos de reflorestamento e créditos de carbono.

Julho trouxe conquistas importantes: o Brasil se tornou o primeiro país a emitir créditos de carbono por agricultura regenerativa nas Américas, certificados pela Verra.

A Lei Nacional de Proibição de Testes de Cosméticos em Animais foi sancionada. O país também incluiu de forma pioneira a educação oceânica no currículo escolar.

Agosto ampliou o reconhecimento internacional do patrimônio natural brasileiro: os Lençóis Maranhenses se tornaram o 25º patrimônio da humanidade da Unesco. Em Genebra, as negociações sobre um tratado global contra poluição por plásticos terminaram sem acordo.

Em setembro, o Brasil lançou o Fundo para Florestas Tropicais durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, consolidando sua narrativa de liderança com foco na preservação ambiental da Amazônia e em um ensaio para novos aportes na COP30.

Outubro também entregou os números que o Brasil precisava mostrar ao mundo. A Amazônia registrou uma queda de 11% no desmatamento e a terceira menor taxa desde 1988, enquanto o Cerrado acompanhou a tendência, com redução de 11,5%.

COP30 em Belém: o momento da verdade

Novembro finalmente chegou, e com ele, a tão esperada COP30. Belém se transformou no epicentro da diplomacia climática global, recebendo líderes de 195 países em uma conferência que redefiniu o papel do setor privado e da sociedade civil na agenda do clima.

Foi a "COP das pessoas, das florestas" e acima de tudo, com o mote da implementação, e um grande pé na ciência: pela primeira vez uma COP teve um espaço que reuniu os maiores cientistas do mundo.

O acordo final, batizado de Pacote Belém, aprovou 29 documentos de forma unânime, com destaque para a Decisão do Mutirão Global.

A proposta brasileira de criação de dois roteiros paralelos (um para combate ao desmatamento e outro para fim dos combustíveis fósseis) foi saudada como "avanço sem precedentes", mesmo tendo ficado de fora do texto final da COP e ainda que a ambição climática tenha ficado "perigosamente distante" do necessário para limitar o aquecimento a 1,5ºC.

Dias antes da COP, o governo havia acelerado a criação da Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono, com Cristina Reis à frente, sinalizando que a regulamentação seria prioridade e finalmente entraria no radar político.

Em Belém, o Brasil também lançou o quarto leilão do Ecoinvest, focado em bioeconomia e Amazônia.

Ao fim da conferência, analistas consideraram que a diplomacia brasileira funcionou e "fez o que pode dentro do que era possível" e de um processo complexo da ONU que exige [grifar]o consenso de todos os países.

No total, o número de NDcs ou metas climáticas nacionais entregues subiu para 122 -- representando cerca de 63% dos países.

O balanço de 2025

O ano encerrou com avanços importantes. Em dezembro, após dois anos de impasses, o Brasil aprovou o Plano Clima, estabelecendo estratégias nacionais de mitigação e adaptação para reduzir entre 59% e 67% das emissões até 2030.

O país ampliou em 158% a restauração de ecossistemas, com a Mata Atlântica liderando e um plano com 234 ações para proteger a biodiversidade até 2030 foi lançado.

No setor privado, a B3 se tornou a quinta empresa brasileira a adotar voluntariamente o relatório financeiro de sustentabilidade baseado nos padrões internacionais IFRS S1 e S2, antes da obrigatoriedade de 2027, se somando a outras como Vale, Renner e Natura.

Outro destaque foi para o reconhecimento do Brasil em premiações internacionais: seis iniciativas brasileiras ganharam o prêmio climático da Bloomberg Philanthropies e a startup re.green levou o Earthshot Prize, conhecido como o prêmio ambiental mais prestigiado do mundo.

Na visão de especialistas, o Brasil provou que consegue reduzir o desmatamento, mobilizar financiamento internacional e criar mecanismos inovadores, além de articular consensos diplomáticos e entregar uma COP histórica.

Mas também mostrou que esse protagonismo vem com um preço: a necessidade de equilibrar interesses econômicos com compromissos ambientais, de lidar com um Congresso resistente, de explicar ao mundo por que libera petróleo enquanto prega transição energética.

A implementação de várias políticas também foi empurrada para o ano seguinte. O leilão de baterias que era uma das grandes expectativas do setor de energia foi adiado para abril de 2026 e projetos bilionários em data centers sustentáveis foram postergados com a prorrogação da legislação do Redata.

Além do árduo trabalho dentro de casa, o Brasil também terá que lutar pelos "mapas do caminho do fim de combustíveis fósseis e desmatamento" até entregar o bastão da presidência na COP31, na Turquia, em novembro.

Os fatos que marcaram 2025

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro