Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Netanyahu diz que segunda fase de cessar-fogo em Gaza começará em breve

Contudo, primeiro-ministro de Israel alerta que essa nova etapa será “difícil”

Benjamin Netanyahu: primeiro-ministro de Israel (GIL COHEN-MAGEN/AFP/Getty Images)

Benjamin Netanyahu: primeiro-ministro de Israel (GIL COHEN-MAGEN/AFP/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 12h36.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo, 7, que prevê avançar “muito em breve” para a segunda fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, mediado pelos Estados Unidos. Ele alertou, no entanto, que essa nova etapa será “difícil”.

“Prevemos passar muito em breve para a segunda fase, que é mais difícil ou igualmente difícil”, declarou Netanyahu após reunião com o chefe de governo da Alemanha, Friedrich Merz.

Netanyahu lembrou que, segundo os termos da primeira fase do acordo, o Hamas ainda deve entregar o corpo do refém israelense Ran Gvili, mantido em Gaza.

A segunda fase do plano de paz, proposto pelo presidente americano Donald Trump, prevê o desarmamento do Hamas e a desmilitarização da Faixa de Gaza.

O plano também inclui o envio de uma força internacional ao território palestino e a retirada progressiva das tropas israelenses.

Em suas palavras de abertura, Netanyahu elogiou a postura da Alemanha em relação a Israel, apesar de nos últimos meses sua relação diplomática ter ficado tensa pela ofensiva em Gaza, e classificou a nação europeia como "comprometida com a defesa de Israel em suas diferentes formas".

"Passados 80 anos após o Holocausto, Israel agora defende a Alemanha", frisou o primeiro-ministro israelense.

Merz reforça apoio de Berlim a Israel

Durante visita ao memorial do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém, o chanceler alemão reafirmou o apoio da Alemanha a Israel.

Merz chegou a Israel no sábado,6, para sua primeira visita diplomática desde que assumiu o cargo, para consolidar a relação bilateral após tensões causadas pela guerra em Gaza e pela violência de colonos judeus extremistas na Cisjordânia ocupada.

“A Alemanha deve defender a existência e a segurança de Israel. Isto permanecerá para sempre profundamente inscrito no vínculo que nos une”, declarou o chanceler no memorial, ressaltando a “responsabilidade histórica” da Alemanha no extermínio de seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

Acompanhe tudo sobre:IsraelFaixa de GazaAlemanha

Mais de Mundo

Benim frustra golpe de Estado após militares anunciarem queda do presidente

Eleições em Honduras seguem indefinidas com liderança de candidato apoiado por Trump

Kremlin vê alinhamento na política externa de Donald Trump

Japão acusa China de apontar radar para caças em Okinawa

Mais na Exame

Esporte

Rayssa Leal se torna tetracampeã do Super Crown e faz história no skate

Negócios

6 franquias baratas a partir de R$ 19.900 para empreender de home office

Mundo

Benim frustra golpe de Estado após militares anunciarem queda do presidente

Future of Money

Bitcoin: enquanto você teme, eles acumulam