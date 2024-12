Índia lança foguete para missão de acoplamento espacial

A Índia lançou nesta segunda-feira, 30, o foguete PSLV-C60, carregando duas pequenas naves para um teste de acoplamento espacial. Essa etapa é essencial para os planos do país de construir uma estação espacial própria e realizar uma missão lunar tripulada até 2040.

"Esta missão é vital para o futuro espacial ambicioso da Índia", destacou Jitendra Singh, ministro de Ciência e Tecnologia, antes do lançamento. O evento foi transmitido ao vivo pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO, na sigla em inglês).

A missão, batizada de SpaDeX, busca "desenvolver e demonstrar a tecnologia necessária para o encontro, acoplamento e desacoplamento de naves espaciais", segundo a ISRO. Essa tecnologia é crucial para futuros voos espaciais tripulados e manutenção de satélites.

Para o acoplamento, os satélites, transportados pelo PSLV-C60, precisam reduzir sua velocidade relativa de 28.800 km/h para apenas 0,036 km/h, permitindo que se fundam em uma unidade única no espaço.

Ambições espaciais crescentes

Com um orçamento modesto, a Índia vem ganhando destaque no cenário espacial global. Em agosto de 2023, o país pousou uma nave não tripulada na Lua, feito anteriormente alcançado apenas por Rússia, Estados Unidos e China.

Agora, com a missão SpaDeX, a Índia caminha para se tornar o quarto país a dominar a tecnologia de acoplamento espacial, consolidando seu lugar entre as grandes potências do setor.