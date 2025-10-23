Lula confirma candidatura à reeleição em 2026: 'energia de 30 anos'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira, 23, em Jacarta, que pretende disputar um quarto mandato nas eleições de 2026.

A declaração foi feita durante uma entrevista à imprensa, ao lado do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, durante visita de Estado ao país.

Lula afirmou estar “com a mesma energia de quando tinha 30 anos” e reforçou que pretende seguir na política após o fim do atual mandato.

“Eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil”, declarou.

O presidente, que fará aniversário no próximo dia 27, disse que se sente pronto para buscar mais um mandato e fortalecer as relações internacionais do país.

“Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições e tentar fazer com que a relação entre Indonésia e Brasil seja uma relação, sabe, por demais valorosa, e que a nossa relação traga mais empresários brasileiros para visitar a Indonésia”, afirmou.

Se reeleito, Lula tomará posse aos 81 anos.

*Com informações do O Globo