Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Com China na disputa, NASA pouso na Lua com SpaceX e Blue Origin

Empresas entregam à NASA planos para acelerar retorno dos EUA à Lua até 2028

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 13h29.

A SpaceX e a Blue Origin apresentaram novas propostas à NASA para realizar um pouso lunar tripulado antes de janeiro de 2029, dentro da missão Artemis III. O objetivo é superar os atrasos no cronograma original e evitar que a China seja a próxima nação a pisar na Lua.

A corrida pelo pólo sul lunar virou uma disputa geopolítica e tecnológica. A China planeja pousar astronautas até 2030, e os EUA veem risco de perder liderança espacial e acesso a áreas com água congelada, essencial para futuras bases lunares.

A SpaceX, de Elon Musk, tem contrato de US$ 2,9 bilhões, mas enfrenta desafios técnicos com o Starship, como a necessidade de reabastecimento orbital. Já a Blue Origin, de Jeff Bezos, propõe um módulo mais simples, sem transferência de combustível, pronto até 2028.

Compartilhamos uma arquitetura de missão simplificada que pode acelerar o retorno à Lua e melhorar a segurança”, disse a SpaceX em comunicado.

A NASA abrirá nova seleção de propostas quando acabar o bloqueio orçamentário. Empresas como Lockheed Martin também devem entrar na disputa com projetos baseados em tecnologias já testadas.

Acompanhe tudo sobre:NasaSpaceXBlue OriginElon MuskChina

Mais de Tecnologia

Governo quer que Anatel assuma regulação da cibersegurança no país

Google Cloud cresce 34% e se torna peça central na estratégia da Alphabet

Novo botão de 'Curtir' do YouTube ganha animações temáticas

Alemanha estuda pagar US$ 2,3 bi para tirar Huawei da segurança do país

Mais na Exame

Mundo

Primeiro-ministro do Canadá pede perdão para Trump por propaganda contra tarifas

Ciência

Lei Antifacção: 5 pontos do projeto de Lula contra o crime organizado

Brasil

Lula inaugura obras em aeroporto e porto de Belém para a COP 30

Casual

Foco no MPB: Marisa Monte, Caetano e Alcione sobem aos palcos em São Paulo