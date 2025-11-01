Com China na disputa, NASA pouso na Lua com SpaceX e Blue Origin

A SpaceX e a Blue Origin apresentaram novas propostas à NASA para realizar um pouso lunar tripulado antes de janeiro de 2029, dentro da missão Artemis III. O objetivo é superar os atrasos no cronograma original e evitar que a China seja a próxima nação a pisar na Lua.

A corrida pelo pólo sul lunar virou uma disputa geopolítica e tecnológica. A China planeja pousar astronautas até 2030, e os EUA veem risco de perder liderança espacial e acesso a áreas com água congelada, essencial para futuras bases lunares.

A SpaceX, de Elon Musk, tem contrato de US$ 2,9 bilhões, mas enfrenta desafios técnicos com o Starship, como a necessidade de reabastecimento orbital. Já a Blue Origin, de Jeff Bezos, propõe um módulo mais simples, sem transferência de combustível, pronto até 2028.

“Compartilhamos uma arquitetura de missão simplificada que pode acelerar o retorno à Lua e melhorar a segurança”, disse a SpaceX em comunicado.

A NASA abrirá nova seleção de propostas quando acabar o bloqueio orçamentário. Empresas como Lockheed Martin também devem entrar na disputa com projetos baseados em tecnologias já testadas.