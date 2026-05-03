Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump afirma que EUA retirarão 'muito mais de 5.000' militares da Alemanha

A afirmação também é interpretada como uma reação às críticas do chanceler alemão, que acusou o líder republicano de ter sido 'humilhado' por Teerã

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 3 de maio de 2026 às 11h37.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite de sábado que planeja retirar "muito mais de 5.000" soldados americanos de suas bases na Alemanha, em meio às suas críticas aos aliados europeus por uma suposta falta de apoio na guerra contra o Irã.

"Vamos reduzir drasticamente e vamos cortar muito mais de 5.000", disse Trump em declarações à imprensa na Flórida.

A afirmação também é interpretada como uma reação às críticas do chanceler alemão, Friedrich Merz, que acusou o líder republicano de ter sido "humilhado" por Teerã nas negociações para alcançar um acordo final para o conflito.

Os comentários de Trump ocorrem um dia após funcionários de alto escalão do Pentágono anteciparem que o secretário de Defesa, Pete Hegseth, havia ordenado a retirada de "aproximadamente 5.000 soldados da Alemanha".

A decisão foi atribuída às "necessidades e condições do teatro de operações", embora tenha coincidido com as tensões entre o governo Trump e seus aliados europeus, a quem o presidente recrimina por não terem ajudado no conflito no Irã.

Segundo fontes do Pentágono, "a retirada será concluída nos próximos seis a 12 meses".

Atualmente, o Exército dos EUA mantém uma presença massiva na Alemanha, com mais de 36.000 soldados na ativa, distribuídos em várias instalações fundamentais do país, entre elas a base aérea de Ramstein, o quartel-general em Wiesbaden, as áreas de treinamento de Grafenwöhr e Hohenfels na Baviera, a base aérea de Spangdahlem e o complexo militar de Stuttgart.

Apesar de Merz ter sido um dos primeiros líderes europeus a apoiar os ataques dos EUA e de Israel contra o Irã, sua posição tornou-se mais crítica com o passar do tempo.

A postura do chanceler rendeu-lhe reprovações do republicano, que ontem alertou Merz que ele deveria se ocupar mais em "consertar" seu país "quebrado" e pôr fim à guerra na Ucrânia do que em "interferir" no conflito com o Irã.

Trump tem criticado repetidamente seus aliados europeus por não atenderem ao chamado de Washington que, junto a Tel Aviv, iniciou a guerra contra Teerã no último dia 28 de fevereiro, sem consultar ou comunicar previamente seus parceiros da Otan.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEstados Unidos (EUA)Alemanha

Mais de Mundo

Opep+ anuncia aumento na produção de petróleo de 188 mil barris diários

Irã diz que Trump deve escolher entre operação militar 'impossível' ou 'acordo ruim'

Green Cards: emissão cai pela metade desde a volta de Trump

Guerra no Irã gerou US$ 270 bilhões de prejuízo e deixou milhões sem emprego

Mais na Exame

Casual

O clássico surf and turf volta renovado

Mundo

Opep+ anuncia aumento na produção de petróleo de 188 mil barris diários

Tecnologia

'Não podemos prometer que não haverá mais demissões', diz CEO da Meta

Esporte

O mito do talento precoce no esporte, segundo a ciência