Green Cards: emissão cai pela metade desde a volta de Trump

A aprovação de novos cartões de residência legal nos Estados Unidos, conhecidos como “green cards”, caiu quase pela metade desde o início do segundo mandato presidencial de Donald Trump, enquanto as prisões de imigrantes triplicaram, revelou uma investigação do Instituto Cato.

“O Departamento de Segurança Nacional suspendeu o processamento de muitos pedidos de ‘green cards’, o que permite ao Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) prender imigrantes legais, incluindo refugiados, pessoas com proteção condicional e cônjuges de cidadãos dos EUA”, escreveu o autor do relatório, David J. Bier.

O governo americano aprovou 34.000 "green cards" em janeiro deste ano, contra 65.000 no mesmo mês de 2025, quando Trump voltou à Casa Branca, segundo o relatório, disponível online e baseado em dados do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS).

Em contrapartida, o ICE deteve mais de 38.000 migrantes durante o primeiro mês de 2026, contra 12.348 em janeiro do ano passado, acrescentou o estudo.

A suspensão dos pedidos de cartões de residência “é uma iniciativa deliberada para impulsionar as prisões do ICE, ao frustrar os esforços das pessoas para permanecerem dentro da lei”, segundo Bier, diretor de Estudos de Imigração do instituto.

O pesquisador atribuiu a queda no número de novos “green cards" ao fato de os Estados Unidos terem impedido que imigrantes que já residem no país, como refugiados e beneficiários de proteção humanitária, mudassem seu status para residentes legais de longo prazo. Além disso, apontou uma redução de 20% desde o início do governo Trump na aprovação de "green cards" patrocinados por familiares que já vivem nos Estados Unidos.

Países afetados

Além disso, o relatório destacou a ordem de Trump, de dezembro do ano passado, que suspendeu os procedimentos de imigração para 19 países, como Cuba e Venezuela, e que neste ano foi ampliada para 40 nações, incluindo a Nicarágua.

O relatório atribuiu a redução na aprovação de cartões de residência ao fato de que a campanha de deportações em massa do presidente “depende crucialmente de impedir que os imigrantes obtenham ou renovem seu status legal”.

“A suspensão de várias vias para o ‘green card’ permitiu ao ICE aumentar as prisões de pessoas que, de outra forma, teriam status legal ou estariam protegidas contra prisões. Retirar seu status legal é uma pré-condição necessária para remover as pessoas do país”, concluiu Bier.