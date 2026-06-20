Ranking aponta os melhores estádios da Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 está sendo disputada em 16 estádios espalhados por Estados Unidos, México e Canadá. Com características distintas, cada arena oferece experiências diferentes para torcedores, jogadores e profissionais envolvidos no torneio.

Pensando nisso, o The Athletic, braço esportivo do jornal americano The New York Times, elaborou um ranking dos estádios da competição.

A avaliação do jornal levou em consideração cinco critérios: experiência no dia do jogo, ambiente da partida, transporte e localização, estética e adequação para o futebol. Cada quesito recebeu nota de 0 a 10, totalizando uma pontuação máxima de 50 pontos.

Veja a avaliação dos estádios da Copa do Mundo

MetLife Stadium - Nova Jersey

Experiência no dia do jogo: 7/10

Ambiente de jogo: 9/10

Transporte e localização: 3/10

Estética: 4/10

Adequação para futebol: 7/10

Total: 30/50

A principal crítica foi a localização isolada do estádio. Segundo a publicação, o custo do transporte público saindo de Manhattan durante o torneio chegou próximo dos US$ 100.

AT&T Stadium - Dallas

Experiência no dia do jogo: 7/10

Ambiente da partida: 7/10

Transporte e localização: 3/10

Estética: 9/10

Adequação para futebol: 8/10

Total: 34/50

A beleza arquitetônica da arena recebeu destaque positivo, mas a localização na cidade de Arlington foi apontada como um desafio logístico para os torcedores.

Levi’s Stadium - Santa Clara

Experiência no dia do jogo: 7/10

Ambiente da partida: 8/10

Transporte e localização: 5/10

Estética: 7/10

Adequação para futebol: 7/10

Total: 34/50

O estádio recebeu avaliações equilibradas, sendo elogiado principalmente pelo conforto oferecido aos torcedores, mas novamente o transporte e a localização foram fatores que pesaram contra.

Hard Rock Stadium - Miami

Experiência no dia do jogo: 7/10

Ambiente da partida: 8/10

Transporte e localização: 3/10

Estética: 8/10

Adequação para futebol: 8/10

Total: 34/50

Apesar da boa estrutura, o acesso foi considerado complicado devido às limitações do transporte público, que apesar de ser gratuito, pode tornar a experiência de ida e vinda dos jogos bem estressante.

Estádio Akron - Guadalajara

Experiência no dia do jogo: 7/10

Ambiente da partida: 8/10

Transporte e localização: 5/10

Estética: 8/10

Adequação para futebol: 8/10

A atmosfera do primeiro estádio mexicano que apareceu na lista foi elogiada, mas a localização nos arredores da cidade foi criticada, pois pode dificultar o acesso em dias de jogos.

BC Place - Vancouver

Experiência no dia do jogo: 7/10

Ambiente da partida: 8/10

Transporte e localização: 9/10

Estética: 6/10

Adequação para futebol: 7/10

Total: 37/50

A acessibilidade recebeu nota alta, diferente das outras sedes, mas a decisão de manter o teto fechado durante os jogos foi alvo de críticas, o que pesou na nota de estética.

Lincoln Financial Field - Filadélfia

Experiência no dia do jogo: 8/10

Ambiente da partida: 8/10

Transporte e localização: 7/10

Estética: 7/10

Adequação para futebol: 8/10

Total: 38/50

A arena foi elogiada pelo equilíbrio entre estrutura, atmosfera e boa visibilidade para os torcedores, assim conquistando uma pontuação mais equilibrada em todos os quesitos.

Arrowhead Stadium - Kansas City

Experiência no dia do jogo: 9/10

Ambiente de jogo: 10/10

Transporte e localização: 4/10

Estética: 8/10

Adequação para futebol: 9/10

Total: 40/50

O ambiente recebeu nota máxima graças à acústica do estádio. Porém, os problemas de acesso reduziram a pontuação final, pois o estádio é servido por apenas uma linha de ônibus e, embora haja ônibus extras, o trânsito foi caótico no dia de jogo.

Estadio Azteca - Cidade do México

Experiência no dia do jogo: 8/10

Ambiente de jogo: 9/10

Transporte e localização: 3/10

Estética: 10/10

Adequação para futebol: 10/10

Total: 40/50

Mesmo sendo considerado um dos templos do futebol mundial e ter recebido 10 em estética e adequação para o futebol, o trânsito e as dificuldades de acesso pesaram negativamente e jogaram o Azteca para baixo no ranking.

BMO Field - Toronto

Experiência no dia do jogo: 8/10

Ambiente da partida: 8/10

Transporte e localização: 9/10

Estética: 7/10

Adequação para futebol: 8/10

Total: 40/50

A localização central e a atmosfera tradicional foram os principais destaques da arena canadense. Além disso, sua aparência nostálgica, diferente dos estádios modernos, foi um ponto de elogio.

Estadio BBVA - Monterrey

Experiência no dia do jogo: 6/10

Ambiente de jogo: 10/10

Transporte e localização: 5/10

Estética: 9/10

Adequação para futebol: 10/10

Total: 40/50

Os pontos negativos estão relacionados à acessibilidade e às longas filas na entrada. Porém, o ambiente interno recebeu avaliação máxima.

NRG Stadium - Houston

Experiência no dia do jogo: 8/10

Ambiente da partida: 7/10

Transporte e localização: 9/10

Adequação para futebol: 9/10

Total: 40/50

O NRG Stadium foi elogiado pela facilidade de acesso e pelo conforto oferecido ao público. Além disso, no quesito de aparência, o jornal mencionou que ele lembra o tradicional estádio italiano San Siro.

Gillette Stadium - Foxborough

Experiência no dia do jogo: 9/10

Ambiente de jogo: 9/10

Transporte e localização: 6/10

Estética: 8/10

Adequação para futebol: 9/10

Total: 41/50

A distância dos grandes centros foi um ponto negativo e o transporte foi bem criticado. Mas a experiência futebolística foi positiva, ganhando nota 9 nos quesitos experiência no dia de jogo, ambiente de jogo e adequação para futebol.

SoFi Stadium - Los Angeles

Experiência no dia do jogo: 9/10

Ambiente de jogo: 9/10

Transporte e localização: 8/10

Estética: 10/10

Adequação para futebol: 8/10

Total: 44/50

O SoFi Stadium recebeu nota máxima em estética. Além disso, o setor mais alto também foi elogiado, com telões enormes que ajudam a acompanhar o jogo. Por fim, o ambiente também ganhou pontos positivos, com um bom clima entre as torcidas presentes.

Lumen Field - Seattle

Experiência no dia do jogo: 9/10

Ambiente da partida: 8/10

Transporte e localização: 10/10

Estética: 10/10

Adequação para futebol: 10/10

Total: 47/50

O Lumen Field se destacou pela localização privilegiada, arquitetura marcante e excelente adaptação ao futebol. Assim, foi considerado uma das melhores sedes da Copa do Mundo de 2026.

Mercedes-Benz Stadium - Atlanta

Experiência no dia do jogo: 10/10

Ambiente de jogo: 9/10

Transporte e localização: 9/10

Estética: 9/10

Adequação para futebol: 10/10

Total: 47/50

Empatado na liderança do ranking, o estádio recebeu elogios pela estrutura moderna, localização central e ambiente climatizado. Segundo a publicação, chegar lá é fácil por transporte público. O espaço fechado e climatizado da sede também ganhou pontos positivos.