Lumen Field: conheça o estádio de Seattle na Copa do Mundo 2026

O Lumen Field, rebatizado pela Fifa como Estádio de Seattle durante a Copa do Mundo de 2026, será uma das sedes do torneio nos Estados Unidos. Localizado em Seattle, no estado de Washington, o estádio receberá partidas da fase de grupos e também confrontos do mata-mata.

Com capacidade para cerca de 69 mil espectadores, a arena é conhecida pela atmosfera intensa criada pelos torcedores do Seattle Sounders, da Major League Soccer (MLS), e do Seattle Seahawks, da National Football League (NFL).

O estádio também chama atenção pelo formato de ferradura, com a extremidade norte aberta para o horizonte da cidade.

Inaugurado em 2002, o local se tornou uma das arenas esportivas mais emblemáticas dos Estados Unidos. Incluído duas vezes no Guinness Book como o estádio ao ar livre mais barulhento do mundo, o Lumen Field é considerado uma das grandes fortalezas esportivas de Seattle.

Estádio de Seattle: primeira partida da Copa do Mundo 2026 na arena foi entre Egito e Bélgica, na segunda-feira, 15 (Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Estádio de Seattle receberá seis jogos da Copa

Durante a Copa do Mundo, o estádio receberá seis partidas.

O Seattle Stadium terá quatro jogos da fase de grupos. A primeira partida no estádio foi Bélgica x Egito, disputada na segunda-feira, 15.

Na sequência, a arena receberá Estados Unidos x Austrália, na sexta-feira, 19, Bósnia e Herzegovina x Catar, na quarta-feira, 24, e Egito x Irã, na sexta-feira, 26.

No mata-mata, o estádio será palco de uma partida da fase de 32 avos, em 1º de julho, e de um jogo das oitavas de final, em 6 de julho, ainda a serem definidos.

O estádio tão barulhento que virou caso para sismógrafos

A atmosfera do Lumen Field ganhou fama internacional pela intensidade dos torcedores. Em diversas ocasiões, as comemorações do público foram tão fortes que chegaram a ser registradas por equipamentos que monitoram atividades sísmicas na região.

Um dos episódios mais conhecidos aconteceu durante uma partida do Seattle Seahawks, quando a reação da torcida ficou conhecida como "Beast Quake". No futebol, o barulho também marcou a vitória do Seattle Sounders sobre o Pumas, do México, em 2022, resultado que garantiu ao clube o título da Liga dos Campeões da Concacaf.

Seattle possui uma longa tradição ligada ao futebol. A cidade recebeu partidas da Copa do Mundo de 1994, da Copa do Mundo Feminina de 1999 e costuma atrair grandes públicos para jogos profissionais.

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história. Pela primeira vez, o torneio terá 48 seleções, 104 partidas e três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá. Ao todo, 16 estádios receberão jogos do Mundial entre junho e julho de 2026.