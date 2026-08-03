‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ arrecada US$ 927 milhões no primeiro fim de semana

O filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia" arrecadou US$ 355 milhões em 4.487 cinemas dos Estados Unidos e do Canadá durante o primeiro fim de semana em cartaz.

O resultado representa a segunda maior estreia na América do Norte da história, atrás apenas de "Vingadores: Ultimato".

Lançado em 2019, o filme dos Vingadores estreou com US$ 357 milhões na região. A diferença entre as duas produções é de apenas US$ 2 milhões, sem considerar a inflação.

Os números de “Homem-Aranha: Um Novo Dia” ainda são estimados. A arrecadação definitiva será divulgada nesta segunda-feira, 3, e o longa poderá superar o recorde caso o resultado final fique acima das projeções.

O novo Homem-Aranha também se tornou apenas o segundo filme da história a superar US$ 300 milhões em um único fim de semana de estreia nos Estados Unidos e no Canadá. Nenhuma outra produção alcançou essa marca.

A terceira maior abertura doméstica pertence a “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, que arrecadou US$ 260 milhões em 2021. “Vingadores: Guerra Infinita”, lançado em 2018, ocupa a quarta posição, com US$ 257 milhões.

Bilheteria mundial chega a US$ 927 milhões

Nos mercados internacionais, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" arrecadou cerca de US$ 572 milhões, incluindo US$ 121 milhões na China. Somado ao desempenho nos Estados Unidos e no Canadá, o resultado levou a estreia mundial a US$ 927 milhões.

Com isso, o longa também registrou a segunda maior estreia global da história. O recorde pertence novamente a “Vingadores: Ultimato”, que somou US$ 1,2 bilhão mundialmente em seu primeiro fim de semana.

A imprensa americana estima que a Sony tenha gastado US$ 225 milhões na produção de “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, sem incluir os custos de marketing.

Dirigido por Destin Daniel Cretton, o filme tem 90% de aprovação no Rotten Tomatoes e recebeu nota A nas pesquisas do CinemaScore.

Recorde foi alcançado sem salas Imax

O desempenho ocorreu sem sessões em Imax, cujas salas estavam reservadas para "A Odisseia", de Christopher Nolan.

Ainda assim, o novo Homem-Aranha estabeleceu recordes em outros formatos premium.

As exibições em Dolby Cinema arrecadaram US$ 10 milhões nos Estados Unidos e no Canadá, o maior resultado doméstico da rede em um fim de semana. Mundialmente, as sessões em 4DX somaram US$ 17 milhões, enquanto o formato ScreenX arrecadou US$ 14,4 milhões.

Fim de semana histórico nos EUA e no Canadá

Mesmo com a estreia de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", "A Odisseia" arrecadou outros US$ 51 milhões em seu terceiro fim de semana nos Estados Unidos e no Canadá.

Com a contribuição dos demais filmes em cartaz, o mercado doméstico da América do Norte movimentou aproximadamente US$ 430 milhões no fim de semana, o maior resultado coletivo da história.

O recorde anterior havia sido registrado durante a estreia de "Vingadores: Ultimato", quando todos os títulos em exibição arrecadaram, juntos, US$ 402 milhões.

O terceiro maior fim de semana foi liderado por "Vingadores: Guerra Infinita", com US$ 314 milhões em vendas totais.