Levi's Stadium: conheça o estádio da Copa do Mundo 2026 em São Francisco

O Levi's Stadium, rebatizado pela Fifa como San Francisco Bay Area Stadium durante a Copa do Mundo de 2026, é uma das arenas que recebem partidas do torneio nos Estados Unidos.

Localizado em Santa Clara, na região da Baía de San Francisco, o estádio sediará jogos da fase de grupos e também uma partida eliminatória.

Catar x Suíça: primeiro jogo da Arena de São Francisco foi sediado no dia 13 de junho (Fran Santiago/Getty Images/AFP)

Com capacidade para cerca de 71 mil espectadores, a arena é conhecida pela combinação de tecnologia e sustentabilidade. Desde sua inauguração, em 2014, o estádio se tornou uma das principais casas de grandes eventos esportivos e de entretenimento dos Estados Unidos.

Casa do time de futebol americano San Francisco 49ers, da NFL, o estádio ganhou ainda mais notoriedade recentemente por ter recebido o último Super Bowl. O show do intervalo contou com apresentação de Bad Bunny, acompanhado por Lady Gaga e Ricky Martin.

Durante a Copa do Mundo, o estádio receberá seis partidas. Entre elas estão os confrontos entre Áustria e Jordânia, Turquia e Paraguai, Jordânia e Argélia, além de Paraguai e Austrália.

Catar x Suíça: primeiro jogo da Arena de São Francisco foi sediado no dia 13 de junho (ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A arena também será palco de um duelo da fase eliminatória, ainda a ser definido.

A estreia do estádio no torneio aconteceu em 13 de junho, com o empate por 1 a 1 entre Catar e Suíça.

Por que o Levi's Stadium perdeu o nome durante a Copa

O Levi's Stadium está diferente durante a Copa do Mundo. Como parte da política de "clean stadium" da Fifa, o estádio teve o nome comercial removido e passou a ser chamado oficialmente de San Francisco Bay Area Stadium durante o torneio.

A regra proíbe a exibição de marcas que não sejam patrocinadoras oficiais da Fifa dentro e ao redor das arenas. Por isso, logotipos, placas e referências comerciais precisam ser cobertos ou retirados temporariamente durante a competição.

Em Santa Clara, a mudança chamou atenção nas redes sociais. O tradicional logotipo vermelho da Levi's na fachada do estádio foi coberto por uma lona branca. Apesar disso, o formato característico do símbolo da marca, conhecido como "batwing", permaneceu perceptível sob a cobertura.

A própria Levi's aproveitou a repercussão. A empresa alterou temporariamente sua foto de perfil nas redes sociais para uma versão inspirada na cobertura instalada no estádio e publicou conteúdos fazendo referência à situação.