Estádios da Copa: AT&T Stadium é o maior palco do Mundial

O AT&T Stadium será o maior estádio da Copa do Mundo de 2026. Localizada em Arlington, no Texas, a arena tem capacidade para cerca de 94 mil espectadores e receberá nove partidas do torneio, incluindo uma das semifinais.

Conhecido por sua estrutura monumental, o estádio ocupa uma área de aproximadamente 2.300 metros quadrados e está entre os principais palcos esportivos dos Estados Unidos.

Durante o Mundial, a arena receberá jogos da fase de grupos e do mata-mata.

Entre os confrontos já definidos para o local está o duelo entre Inglaterra e Croácia, pela fase de grupos da competição.

Arena receberá nove partidas da Copa

O AT&T Stadium integra a lista de 11 sedes norte-americanas do Mundial. Os Estados Unidos concentram a maior parte da competição, com 78 dos 104 jogos previstos.

Além de ser o estádio com maior capacidade da Copa, a arena terá papel relevante na reta decisiva do torneio ao receber uma das semifinais.

A edição de 2026 será a maior da história, com 48 seleções e três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá. Ao todo, 16 estádios recebem partidas entre junho e julho.