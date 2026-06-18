Esporte

Fase de grupos copa 2026

Estádio de Guadalajara: conheça a arena da Copa do Mundo 2026 no México

Casa do C.D. Guadalajara recebe o segundo jogo do México na Copa do Mundo e terá quatro partidas da fase de grupos

Vista do Estádio de Guadalajara em Zapopan, México (Ulises Ruiz / AFP)

Vista do Estádio de Guadalajara em Zapopan, México (Ulises Ruiz / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 18 de junho de 2026 às 18h43.

Última atualização em 18 de junho de 2026 às 18h44.

O Estádio de Guadalajara (também conhecido como Estádio Akron), no México, será o palco do jogo entre as seleções do México e da Coreia do Sul nesta quinta-feira, 18, às 22h, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Localizada em Zapopan, no estado de Jalisco, a arena receberá o segundo compromisso da seleção mexicana no Mundial. Ao todo, o estádio será palco de quatro jogos da fase de grupos na maior edição da história da Copa.

Com capacidade para 45.664 torcedores, o Estádio de Guadalajara foi inaugurado em 2010 e chama a atenção pelo design esférico, semelhante a um coliseu, e por ter sido construído em terreno elevado.

Vista do Estádio de Guadalajara em Zapopan, México, em 10 de junho de 2026, na véspera da partida da Copa do Mundo de futebol de 2026 entre Coreia do Sul e República Tcheca.

Vista do Estádio de Guadalajara em Zapopan, México (Ulises Ruiz / AFP)

Jogos da Copa no Estádio de Guadalajara

O confronto entre México e Coreia do Sul é um dos principais jogos marcados para o Estádio de Guadalajara na Copa. A partida será disputada nesta quinta-feira, 18, às 22h, diante da torcida mexicana.

A Coreia do Sul já entrou em campo no estádio nesta edição do Mundial. No dia 11 de junho, a seleção sul-coreana venceu a República Tcheca por 2 a 1.

Além de México e Coreia do Sul, a arena também receberá partidas com Colômbia, RD Congo, Uruguai e Espanha.

Jogadores de ambas as equipes se cumprimentam no início da partida de futebol do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 entre Coreia do Sul e República Tcheca, no Estádio Guadalajara, em Zapopan, em 11 de junho de 2026.

Jogadores de ambas as equipes se cumpriram no início da partida de futebol do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 entre Coreia do Sul e República Tcheca (Ulises Ruiz / AFP)

Quais jogos da Copa do Mundo serão disputados em Guadalajara?

  • Coreia do Sul 2 x 1 República Tcheca — 11 de junho
  • México x Coreia do Sul — quinta-feira, 18 de junho, às 22h
  • Colômbia x RD Congo — terça-feira, 23 de junho, às 23h
  • Uruguai x Espanha — sexta-feira, 26 de junho, às 21h

Casa do C.D. Guadalajara

Inaugurado em 2010, o Estádio de Guadalajara é a casa do C.D. Guadalajara, clube mexicano que viveu momentos importantes no local.

A equipe masculina conquistou no estádio a campanha histórica do Clausura 2017, com títulos de liga e copa. A arena também foi palco da vitória na Liga dos Campeões da Concacaf de 2018 sobre o Toronto, o primeiro triunfo continental do clube em 56 anos.

A arena também foi uma das principais sedes da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2011 e também recebeu os Jogos Pan-Americanos no mesmo ano.

Torcedores mexicanos agitam uma bandeira nacional enquanto se reúnem antes da chegada dos jogadores do México ao Hotel Hilton Guadalajara Midtown durante a Copa do Mundo de futebol de 2026 em Guadalajara, México, em 16 de junho de 2026.

México: país volta a receber a Copa do Mundo em 2026 (Ulises RUIZ / AFP)

Guadalajara tem tradição em Copas do Mundo

Guadalajara volta a receber a Copa do Mundo em 2026 depois de ter participado das edições de 1970 e 1986.

Conhecida como a capital mundial da tequila e do mariachi, a cidade também aposta na gastronomia, no centro histórico e na hospitalidade “tapatía” para receber torcedores durante o Mundial.

A cidade ainda carrega uma curiosidade ligada à história das arquibancadas: a famosa “ola” foi internacionalizada em seus estádios durante a Copa do Mundo de 1986.

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