Estádio de Guadalajara: conheça a arena da Copa do Mundo 2026 no México

O Estádio de Guadalajara (também conhecido como Estádio Akron), no México, será o palco do jogo entre as seleções do México e da Coreia do Sul nesta quinta-feira, 18, às 22h, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Localizada em Zapopan, no estado de Jalisco, a arena receberá o segundo compromisso da seleção mexicana no Mundial. Ao todo, o estádio será palco de quatro jogos da fase de grupos na maior edição da história da Copa.

Com capacidade para 45.664 torcedores, o Estádio de Guadalajara foi inaugurado em 2010 e chama a atenção pelo design esférico, semelhante a um coliseu, e por ter sido construído em terreno elevado.

Vista do Estádio de Guadalajara em Zapopan, México (Ulises Ruiz / AFP)

Jogos da Copa no Estádio de Guadalajara

O confronto entre México e Coreia do Sul é um dos principais jogos marcados para o Estádio de Guadalajara na Copa. A partida será disputada nesta quinta-feira, 18, às 22h, diante da torcida mexicana.

A Coreia do Sul já entrou em campo no estádio nesta edição do Mundial. No dia 11 de junho, a seleção sul-coreana venceu a República Tcheca por 2 a 1.

Além de México e Coreia do Sul, a arena também receberá partidas com Colômbia, RD Congo, Uruguai e Espanha.

Jogadores de ambas as equipes se cumpriram no início da partida de futebol do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 entre Coreia do Sul e República Tcheca (Ulises Ruiz / AFP)

Quais jogos da Copa do Mundo serão disputados em Guadalajara?

Coreia do Sul 2 x 1 República Tcheca — 11 de junho

— 11 de junho México x Coreia do Sul — quinta-feira, 18 de junho, às 22h

— quinta-feira, 18 de junho, às 22h Colômbia x RD Congo — terça-feira, 23 de junho, às 23h

— terça-feira, 23 de junho, às 23h Uruguai x Espanha — sexta-feira, 26 de junho, às 21h

Casa do C.D. Guadalajara

Inaugurado em 2010, o Estádio de Guadalajara é a casa do C.D. Guadalajara, clube mexicano que viveu momentos importantes no local.

A equipe masculina conquistou no estádio a campanha histórica do Clausura 2017, com títulos de liga e copa. A arena também foi palco da vitória na Liga dos Campeões da Concacaf de 2018 sobre o Toronto, o primeiro triunfo continental do clube em 56 anos.

A arena também foi uma das principais sedes da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2011 e também recebeu os Jogos Pan-Americanos no mesmo ano.

México: país volta a receber a Copa do Mundo em 2026 (Ulises RUIZ / AFP)

Guadalajara tem tradição em Copas do Mundo

Guadalajara volta a receber a Copa do Mundo em 2026 depois de ter participado das edições de 1970 e 1986.

Conhecida como a capital mundial da tequila e do mariachi, a cidade também aposta na gastronomia, no centro histórico e na hospitalidade “tapatía” para receber torcedores durante o Mundial.

A cidade ainda carrega uma curiosidade ligada à história das arquibancadas: a famosa “ola” foi internacionalizada em seus estádios durante a Copa do Mundo de 1986.