BC Place Vancouver: conheça o estádio da Copa do Mundo 2026 no Canadá

Vista geral do interior do estádio BC Place, em Vancouver ( Fran Santiago/Getty Images/AFP)
Repórter
Publicado em 18 de junho de 2026 às 19h13.
O estádio BC Place Vancouver, no Canadá, será o palco do jogo entre as seleções do Canadá e do Catar nesta quinta-feira, 18, às 19h, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
Localizado em Vancouver, em British Columbia, o estádio receberá sete jogos da Copa, incluindo cinco partidas da fase de grupos e duas do mata-mata.
Com capacidade para 52.497 torcedores, o BC Place foi inaugurado em 1983 e fica às margens da enseada de False Creek.
O confronto entre Canadá e Catar é o segundo jogo da seleção canadense na fase de grupos da Copa do Mundo.
A arena também receberá o terceiro compromisso do Canadá na primeira fase, contra a Suíça, na quarta-feira, 24.
O estádio já recebeu uma partida nesta edição do Mundial: Austrália x Turquia, disputada no sábado, 13 de junho, e vencida pela seleção australiana por 2 a 0.
O BC Place é a casa do Vancouver Whitecaps, da MLS, e do BC Lions, da Canadian Football League. Mesmo em seu 40º ano de existência, segue como uma peça de arquitetura marcante em Vancouver.
A arena também tem história em torneios da Fifa. O estádio recebeu nove partidas da Copa do Mundo Feminina de 2015, incluindo a final entre Estados Unidos e Japão. Na decisão, os Estados Unidos venceram por 5 a 2 e conquistaram o terceiro título mundial.
O BC Place é uma exceção entre os estádios da Copa do Mundo. Enquanto outras arenas tiveram seus nomes adaptados por causa da política de “estádio limpo” da Fifa, o estádio de Vancouver não foi afetado pela regra.
A Fifa afirma que os nomes oficiais dos estádios para o torneio foram adaptados aos nomes das cidades-sede e podem diferir dos nomes usados localmente. No caso de Vancouver, o nome oficial com a Fifa é BC Place Vancouver.