BC Place Vancouver: conheça o estádio da Copa do Mundo 2026 no Canadá

O estádio BC Place Vancouver, no Canadá, será o palco do jogo entre as seleções do Canadá e do Catar nesta quinta-feira, 18, às 19h, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Localizado em Vancouver, em British Columbia, o estádio receberá sete jogos da Copa, incluindo cinco partidas da fase de grupos e duas do mata-mata.

Com capacidade para 52.497 torcedores, o BC Place foi inaugurado em 1983 e fica às margens da enseada de False Creek.

Jogos da Copa do Mundo no BC Place

O confronto entre Canadá e Catar é o segundo jogo da seleção canadense na fase de grupos da Copa do Mundo.

A arena também receberá o terceiro compromisso do Canadá na primeira fase, contra a Suíça, na quarta-feira, 24.

Jogadores do Catar se reúnem antes da partida do Grupo B da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Canadá e Catar no BC Place Vancouver (Fran Santiago/Getty Images/AFP)

O estádio já recebeu uma partida nesta edição do Mundial: Austrália x Turquia, disputada no sábado, 13 de junho, e vencida pela seleção australiana por 2 a 0.

Austrália 2 x 0 Turquia — sábado, 13 de junho

— sábado, 13 de junho Canadá x Catar — quinta-feira, 18 de junho, às 19h, pelo Grupo B

— quinta-feira, 18 de junho, às 19h, pelo Grupo B Nova Zelândia x Egito — domingo, 21 de junho, pelo Grupo G

— domingo, 21 de junho, pelo Grupo G Suíça x Canadá — quarta-feira, 24 de junho, pelo Grupo B

— quarta-feira, 24 de junho, pelo Grupo B Nova Zelândia x Bélgica — sexta-feira, 26 de junho, pelo Grupo G

— sexta-feira, 26 de junho, pelo Grupo G Vencedor do Grupo B x terceiro colocado dos Grupos E/F/G/I/J — quinta-feira, 2 de julho, pela fase de 32 avos

— quinta-feira, 2 de julho, pela fase de 32 avos Vencedor do jogo 85 x vencedor do jogo 87 — terça-feira, 7 de julho, pelas oitavas de final

Vista geral do interior do estádio BC Place, em Vancouver (Alex Grimm/Getty Images/AFP)

Histórico do estádio

O BC Place é a casa do Vancouver Whitecaps, da MLS, e do BC Lions, da Canadian Football League. Mesmo em seu 40º ano de existência, segue como uma peça de arquitetura marcante em Vancouver.

A arena também tem história em torneios da Fifa. O estádio recebeu nove partidas da Copa do Mundo Feminina de 2015, incluindo a final entre Estados Unidos e Japão. Na decisão, os Estados Unidos venceram por 5 a 2 e conquistaram o terceiro título mundial.

Vista geral do interior do estádio BC Place, em Vancouver (Emilee Chinn/Getty Images/AFP )

BC Place mantém nome na Copa

O BC Place é uma exceção entre os estádios da Copa do Mundo. Enquanto outras arenas tiveram seus nomes adaptados por causa da política de “estádio limpo” da Fifa, o estádio de Vancouver não foi afetado pela regra.

A Fifa afirma que os nomes oficiais dos estádios para o torneio foram adaptados aos nomes das cidades-sede e podem diferir dos nomes usados localmente. No caso de Vancouver, o nome oficial com a Fifa é BC Place Vancouver.