Estádios da Copa: NRG Stadium foi pioneiro entre as arenas da NFL

O NRG Stadium será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos.

Localizado em Houston, no Texas, o estádio receberá partidas da fase de grupos e do mata-mata da competição.

Com capacidade para cerca de 72 mil espectadores, a arena entrou para a história da NFL por ser considerada a primeira do campeonato com teto retrátil.

O local também recebe regularmente partidas das seleções dos Estados Unidos e do México, além de grandes eventos esportivos.

Durante a Copa, Houston deve ser uma das principais portas de entrada para torcedores latino-americanos, reforçando a importância do estádio na logística do torneio.

Arena de Houston receberá jogos da fase eliminatória

O NRG Stadium está entre os 11 estádios norte-americanos escolhidos para a Copa do Mundo de 2026. Além dos confrontos da fase de grupos, a arena receberá partidas do mata-mata.

Os Estados Unidos concentram a maior parte da competição, com 78 dos 104 jogos previstos. A edição deste ano é a maior da história, reunindo 48 seleções e três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá.

Ao todo, 16 estádios recebem partidas entre junho e julho.