Esporte

Estádios da Copa: Mercedes-Benz Stadium chama atenção por teto retrátil

Teto retrátil e painel de LED em 360 graus estão entre os diferenciais do estádio

Mercedes-Benz Stadium: arena de Atlanta receberá jogos da fase de grupos, das oitavas de final e uma semifinal da Copa do Mundo de 2026. (Reprodução/Mercedes-Benz Stadium)

Mercedes-Benz Stadium: arena de Atlanta receberá jogos da fase de grupos, das oitavas de final e uma semifinal da Copa do Mundo de 2026. (Reprodução/Mercedes-Benz Stadium)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 31 de maio de 2026 às 19h28.

O Mercedes-Benz Stadium será um dos palcos mais modernos da Copa do Mundo de 2026.

Localizado em Atlanta, na Geórgia, a arena tem capacidade para cerca de 72 mil espectadores.

Reconhecido pela arquitetura inovadora, o estádio chama atenção pelo teto retrátil em formato circular e pelo painel de LED em 360 graus, sendo considerado uma das estruturas mais modernas do futebol mundial.

Durante o Mundial, a arena receberá jogos da fase de grupos e do mata-mata, com presença garantida até a reta semifinal da competição.

Entre os times que utilizam o estádio como casa estão o Atlanta Falcons, da NFL, e o Atlanta United FC, da MLS.
Arena receberá partidas até a semifinal da Copa.

O Mercedes-Benz Stadium integra a lista de 11 sedes norte-americanas do Mundial. Os Estados Unidos concentram a maior parte da competição, com 78 dos 104 jogos previstos.

A edição de 2026 será a maior da história, com 48 seleções e três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá. Ao todo, 16 estádios recebem partidas entre junho e julho.

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