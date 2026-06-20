Esporte

Fase de grupos copa 2026

Holanda x Suécia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje

Suécia teve uma surpreendente goleada na primeira rodada; já a Holanda quer se recuperar do empate contra o Japão

Copa do Mundo de 2026 tem um recorde de 48 seleções (Montagem IA)

Copa do Mundo de 2026 tem um recorde de 48 seleções (Montagem IA)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 20 de junho de 2026 às 06h31.

Neste sábado, Holanda e Suécia entram em campo pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. O confronto, válido pelo Grupo F, será disputado no NRG Stadium, em Houston, com início às 14h (horário de Brasília).

Onde assistir

  • YouTube: CazéTV

Como chega a Holanda?

A Holanda vem de empate com o Japão por 2 a 2, na estreia. Os gols da equipe foram marcados por Van Dijk e Summerville. Com o resultado, a seleção ocupa atualmente a terceira posição do Grupo F.

Como chega a Suécia?

Já a Suécia iniciou sua campanha com uma goleada por 5 a 1 sobre a Tunísia. Marcaram para a equipe Isak, Gyokeres, Svanberg e Ayari (duas vezes). Com a vitória, os suecos lideram o grupo.

Histórico do confronto

Holanda e Suécia já se enfrentaram 20 vezes ao longo da história. O retrospecto é equilibrado:

  • Holanda: 8 vitórias
  • Suécia: 7 vitórias
  • Empates: 5

Últimos cinco confrontos:

  • Holanda 0 x 0 Suécia — Eurocopa 2004
  • Holanda 2 x 3 Suécia — Eurocopa 2011
  • Holanda 4 x 1 Suécia — Eurocopa 2012
  • Holanda 1 x 1 Suécia — Eliminatórias da Copa 2016
  • Holanda 2 x 0 Suécia — Eliminatórias da Copa 2017

Prováveis escalações

🟠 Holanda
Verbruggen; Van de Ven, Van Dijk, Hecke e Dumfries; Reijnders, De Jong e Gravenberch; Gakpo, Malen e Summerville
Técnico: Ronald Koeman

🔵 Suécia
Nordfeldt; Lindelof, Hien e Lagerbielke; Karlstrom; Gudmundsson, Ayari, Nygren e Bernhardsson; Gyokeres e Isak
Técnico: Graham Potter

📌 Ficha técnica

🟠 Holanda x Suécia 🔵

  • Competição: Copa do Mundo — Fase de Grupos (2ª rodada)
  • Data e horário: Sexta-feira, 19 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
  • Local: Lumen Field, em Washington (EUA)
  • Transmissão: CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)
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