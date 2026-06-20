Holanda x Suécia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje

Copa do Mundo de 2026 tem um recorde de 48 seleções (Montagem IA)
Repórter
Publicado em 20 de junho de 2026 às 06h31.
Neste sábado, Holanda e Suécia entram em campo pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. O confronto, válido pelo Grupo F, será disputado no NRG Stadium, em Houston, com início às 14h (horário de Brasília).
A Holanda vem de empate com o Japão por 2 a 2, na estreia. Os gols da equipe foram marcados por Van Dijk e Summerville. Com o resultado, a seleção ocupa atualmente a terceira posição do Grupo F.
Já a Suécia iniciou sua campanha com uma goleada por 5 a 1 sobre a Tunísia. Marcaram para a equipe Isak, Gyokeres, Svanberg e Ayari (duas vezes). Com a vitória, os suecos lideram o grupo.
Holanda e Suécia já se enfrentaram 20 vezes ao longo da história. O retrospecto é equilibrado:
Últimos cinco confrontos:
🟠 Holanda
Verbruggen; Van de Ven, Van Dijk, Hecke e Dumfries; Reijnders, De Jong e Gravenberch; Gakpo, Malen e Summerville
Técnico: Ronald Koeman
🔵 Suécia
Nordfeldt; Lindelof, Hien e Lagerbielke; Karlstrom; Gudmundsson, Ayari, Nygren e Bernhardsson; Gyokeres e Isak
Técnico: Graham Potter
🟠 Holanda x Suécia 🔵