Esporte

Estádios da Copa do Mundo 2026: MetLife Stadium será palco da final

Arena com capacidade para cerca de 82,5 mil torcedores receberá duelo de estreia da seleção brasileira contra o Marrocos

MetLife Stadium: estádio na região de Nova York receberá a final da Copa do Mundo de 2026 e a estreia da seleção brasileira no torneio. (Wikimedia Commons)

MetLife Stadium: estádio na região de Nova York receberá a final da Copa do Mundo de 2026 e a estreia da seleção brasileira no torneio. (Wikimedia Commons)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 31 de maio de 2026 às 18h58.

O MetLife Stadium será um dos principais palcos da Copa do Mundo de 2026. Localizado na região de Nova York, o estádio foi escolhido para receber a final do torneio e também sediará partidas da fase de grupos e do mata-mata da competição.

Com capacidade para cerca de 82,5 mil espectadores, a arena é uma das maiores da Copa e tem histórico de grandes eventos esportivos.

Inaugurado em 2010, o estádio recebeu a final da Copa América Centenário, em 2016, além de ser a casa das equipes New York Giants e New York Jets, da NFL.

A importância do local para o Mundial também passa pela seleção brasileira. O Brasil fará sua estreia na Copa do Mundo justamente no MetLife Stadium, diante do Marrocos, em 13 de junho, às 19h (horário de Brasília).

Estádio receberá jogo mais importante do torneio

A escolha do MetLife Stadium para sediar a final reforça o peso da arena dentro da estrutura da Copa de 2026.

Os Estados Unidos serão o país com mais partidas do torneio — 78 dos 104 jogos previstos — e o estádio da região de Nova York ficará responsável pelo confronto que definirá o campeão mundial.

A edição de 2026 será a maior da história, com 48 seleções participantes e três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá.

Ao todo, 16 estádios receberão partidas entre junho e julho.

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