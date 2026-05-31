Estádios da Copa do Mundo 2026: MetLife Stadium será palco da final

MetLife Stadium: estádio na região de Nova York receberá a final da Copa do Mundo de 2026 e a estreia da seleção brasileira no torneio. (Wikimedia Commons)
Repórter
Publicado em 31 de maio de 2026 às 18h58.
O MetLife Stadium será um dos principais palcos da Copa do Mundo de 2026. Localizado na região de Nova York, o estádio foi escolhido para receber a final do torneio e também sediará partidas da fase de grupos e do mata-mata da competição.
Com capacidade para cerca de 82,5 mil espectadores, a arena é uma das maiores da Copa e tem histórico de grandes eventos esportivos.
Inaugurado em 2010, o estádio recebeu a final da Copa América Centenário, em 2016, além de ser a casa das equipes New York Giants e New York Jets, da NFL.
A importância do local para o Mundial também passa pela seleção brasileira. O Brasil fará sua estreia na Copa do Mundo justamente no MetLife Stadium, diante do Marrocos, em 13 de junho, às 19h (horário de Brasília).
A escolha do MetLife Stadium para sediar a final reforça o peso da arena dentro da estrutura da Copa de 2026.
Os Estados Unidos serão o país com mais partidas do torneio — 78 dos 104 jogos previstos — e o estádio da região de Nova York ficará responsável pelo confronto que definirá o campeão mundial.
A edição de 2026 será a maior da história, com 48 seleções participantes e três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá.
Ao todo, 16 estádios receberão partidas entre junho e julho.