Esporte

Fase de grupos copa 2026

Lincoln Financial Field: conheça o estádio de Brasil x Haiti na Copa do Mundo 2026

Arena da Filadélfia será palco de Brasil x Haiti e também receberá partidas do mata-mata da Copa do Mundo de 2026

Estádio da Filadélfia: arena recebeu o jogo Equador e Costa do Marfim no domingo, 14 de junho (Mauro Pimentel/AFP)

Estádio da Filadélfia: arena recebeu o jogo Equador e Costa do Marfim no domingo, 14 de junho (Mauro Pimentel/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 16 de junho de 2026 às 16h00.

O estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, será o palco da próxima partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30 (de Brasília), pela fase de grupos do torneio.

Com capacidade para cerca de 69 mil espectadores, o estádio é a casa do time de futebol americano Philadelphia Eagles, e integra a lista de sedes da Costa Leste dos Estados Unidos para o Mundial.

Estádio da Filadélfia terá jogos da fase de grupos e das oitavas

O Lincoln Financial Field é uma das 11 arenas norte-americanas escolhidas para sediar partidas da Copa do Mundo de 2026.

Inaugurado em 2003, o estádio abriu suas portas com um amistoso entre Manchester United e Barcelona. Na ocasião, Ronaldinho Gaúcho participou do lance que resultou no primeiro gol da história da arena.

Operários preparam o gramado do Lincoln Financial Field, um dos estádios que sediarão a Copa do Mundo da FIFA de 2026, na Filadélfia, em 28 de abril de 2026. Arquibancadas, gramado, logotipos: os estádios que normalmente recebem jogos da NFL passaram vários meses sendo reformados para atender aos regulamentos da FIFA para o torneio de futebol da Copa do Mundo.

Torcedores equatorianos assistem à partida de futebol do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Costa do Marfim e Equador no Estádio da Filadélfia, na Filadélfia, em 14 de junho de 2026.

Estádio da Filadélfia: arena recebeu o jogo Equador e Costa do Marfim no domingo, 14 de junho (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

O estádio já sediou jogos da seleção dos Estados Unidos, a final da Copa Ouro de 2015 e partidas da Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025.

Na Copa do Mundo, além de Brasil x Haiti, o estádio receberá os confrontos entre França e Iraque, Curaçao e Costa do Marfim, além de Croácia e Gana.

US$ 2,7 bilhões: como a Copa do Mundo vai aumentar o PIB do México

Ao todo, o Lincoln Financial Field receberá seis partidas da Copa do Mundo, incluindo um confronto das oitavas de final marcado para 4 de julho, data que coincide com os 250 anos da assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos na própria Filadélfia.

Torcedores equatorianos assistem à partida de futebol do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Costa do Marfim e Equador no Estádio da Filadélfia, na Filadélfia, em 14 de junho de 2026.

Estádio da Filadélfia: arena recebeu o jogo Equador e Costa do Marfim no domingo, 14 de junho (Mauro PIMENTEL / AFP)

O zagueiro equatoriano nº 17, Angelo Preciado, chuta a bola passando pelo zagueiro marfinense nº 3, Ghislain Konan, durante a partida de futebol do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Costa do Marfim e Equador, no Estádio da Filadélfia, na Filadélfia, em 14 de junho de 2026.

Maior Copa da história

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história. Pela primeira vez, o torneio terá 48 seleções, 104 partidas e três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá. Ao todo, 16 estádios receberão jogos do Mundial entre junho e julho de 2026.

Os Estados Unidos concentram a maior parte da competição, com 78 dos 104 jogos previstos.

Espectadores assistem à partida de futebol do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Costa do Marfim e Equador no Estádio da Filadélfia, na Filadélfia, em 14 de junho de 2026.

Estádio da Filadélfia: arena recebeu o jogo Equador e Costa do Marfim no domingo, 14 de junho (CHARLY TRIBALLEAU / AFP))

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