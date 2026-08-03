Esporte

Fase de grupos copa 2026

Copa do Brasil 2026: veja resultados e próximos jogos das oitavas de final

Palmeiras e Internacional abrem vantagem; rodada terá decisões até quinta-feira, 6

Jhon Arias, do Palmeiras: equipe paulista venceu o Fortaleza por 3 a 0 (Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

Jhon Arias, do Palmeiras: equipe paulista venceu o Fortaleza por 3 a 0 (Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 3 de agosto de 2026 às 07h52.

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As oitavas de final da Copa do Brasil começaram no fim de semana com vantagem para Palmeiras e Internacional. Os dois times venceram os jogos de ida sem sofrer gols.

O Palmeiras derrotou o Fortaleza por 3 a 0, enquanto o Internacional venceu o Corinthians por 2 a 0.

Mirassol e Grêmio empataram por 1 a 1, e Chapecoense e Cruzeiro ficaram no 0 a 0.

Outros três confrontos também terminaram sem gols: Atlético-MG x Juventude, Santos x Remo e Vasco x Fluminense.

Nesta segunda-feira, 3, Athletico-PR e Vitória disputam o jogo de ida às 21h, com transmissão de sportv, ge TV e Premiere. A partida de volta será na quinta-feira, 6, às 20h.

Próximos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil

  • Segunda-feira, 3, às 21h: Athletico-PR x Vitória
  • Terça-feira, 4, às 19h30: Juventude x Atlético-MG
  • Terça-feira, 4, às 21h30: Remo x Santos
  • Quarta-feira, 5, às 19h: Cruzeiro x Chapecoense
  • Quarta-feira, 5, às 19h30: Grêmio x Mirassol
  • Quarta-feira, 5, às 21h30: Fortaleza x Palmeiras
  • Quarta-feira, 5, às 21h30: Fluminense x Vasco
  • Quinta-feira, 6, às 20h: Corinthians x Internacional
  • Quinta-feira, 6, às 20h: Vitória x Athletico-PR
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