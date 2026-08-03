Copa do Brasil 2026: veja resultados e próximos jogos das oitavas de final

As oitavas de final da Copa do Brasil começaram no fim de semana com vantagem para Palmeiras e Internacional. Os dois times venceram os jogos de ida sem sofrer gols.

O Palmeiras derrotou o Fortaleza por 3 a 0, enquanto o Internacional venceu o Corinthians por 2 a 0.

Mirassol e Grêmio empataram por 1 a 1, e Chapecoense e Cruzeiro ficaram no 0 a 0.

Outros três confrontos também terminaram sem gols: Atlético-MG x Juventude, Santos x Remo e Vasco x Fluminense.

Nesta segunda-feira, 3, Athletico-PR e Vitória disputam o jogo de ida às 21h, com transmissão de sportv, ge TV e Premiere. A partida de volta será na quinta-feira, 6, às 20h.

Próximos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil