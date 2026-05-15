Qual é a fortuna de Vini Jr.? Jogador e Virginia anunciam fim do namoro

Vinícius Júnior, mais conhecido como Vini Jr., é atualmente um dos jogadores mais valiosos e bem remunerados do futebol mundial, com uma fortuna que reflete sua trajetória de sucesso desde o Flamengo até o Real Madrid.

O jogador estava em um namoro com a influencer Virgina Fonseca, mas o relacionamento chegou ao fim nesta sexta-feira, 15, às vésperas da convocação para a Copa do Mundo, que acontece nesta segunda-feira, 18.

Ele começou sua carreira profissional no Flamengo, onde se destacou ainda jovem, chamando a atenção do futebol europeu.

Fortuna de Vini Jr.

Segundo o ranking da Forbes dos jogadores mais bem pagos do futebol mundial, em outubro de 2025, a fortuna de Vini Jr. era estimada em US$ 60 milhões (R$ 302 milhões). Até o momento ele ocupava a sexta posição da lista.

Renovação milionária

Em 2018, Vini Jr., foi contratado pelo Real Madrid por cerca de 45 milhões de euros, valor que já indicava seu potencial promissor. Em maio de 2025, ele renovou seu contrato com o Real Madrid até 2030, tornando-se o jogador mais bem pago do clube.

O camisa 7 recebe cerca de 17 milhões de euros líquidos por ano (cerca de R$ 100,1 milhões), além de bônus por conquistas, gols e prêmios individuais, como a Bola de Ouro e o prêmio The Best da FIFA, que conquistou em 2024.

Valor de mercado

Além da remuneração contratual, o valor de mercado de Vini Jr. também é expressivo.

Segundo o portal esportivo Transfermarkt, o jogador é avaliado em 150 milhões de euros, cerca de R$ 877 milhões.

Futuro no Real Madrid

Mesmo diante de uma proposta bilionária do futebol saudita em 2025, que ofereceu cerca de 1 bilhão de euros por um contrato de cinco anos, Vini Jr. optou por permanecer no Real Madrid, onde atua desde 2018.

Agora, o jogador vive um impasse com o clube. As negociações de renovação entre Vinicius e o Real Madrid se arrastam desde o ano passado. De acordo com a imprensa espanhola, o principal impasse envolve a pedida salarial do jogador, que deseja receber valores próximos aos de Kylian Mbappé, mas o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, não estaria disposto a equiparar os vencimentos do brasileiro aos do atacante francês.

A renovação faria seu salário aumentar para 20 milhões de euros (R$ 117,8 milhões anuais). No entanto, os empresários querem um valor ainda maior e enviaram uma contraproposta de aproximadamente 30 milhões de euros (R$ 176,6 milhões).

Clubes como Manchester City, Arsenal e Chelsea acompanham a situação com interesse no brasileiro.