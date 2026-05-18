Copa do Mundo 2026: Brasil, entre o penta e o PIB

A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho. Será o maior Mundial de todos os tempos, com 48 seleções, e três países-sede: EUA, Canadá e México.

O Brasil é o único país presente em todas as Copas do Mundo da FIFA, torneio que começou em 1930, e o maior campeão do torneio com cinco taças - 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Entre os jogadores mais icônicos que já vestiram a camisa canarinho estão Vavá, Didi, Garrincha, Pelé, Nilton Santos, Carlos Alberto Torres, Tostão, Rivellino, Romário, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos e tantos outros.

Com tantos craques que já passaram pela Seleção, não é de se estranhar que nosso país também é o que mais fez gols na história das Copas, com 237. Em segundo lugar vem a Alemanha, com 232, segundo dados da própria Fifa.

Agora, veja quanto valem as 32 seleções que vão disputar a Copa (Divulgação/Fifa)

Momentos marcantes na história das Copas

1950: “Maracanazo”, derrota para o Uruguai no Maracanã, quando a Seleção precisava de um simples empate para conquistar o título.

1958: O mundo se rende ao jovem Pelé. Com apenas 17 anos, torna-se o mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo, fazendo dois gols na final contra a Suécia.

1970: Seleção de Pelé, Carlos Alberto Torres, Rivellino, Gerson, Tostão e cia, considerada uma das maiores equipes da história, fatura o tricampeonato

1994: 24 anos depois da última conquista, a Seleção comandada por Parreira e com nomes como Romário, Bebeto, Dunga e Taffarel conquista o tetra

1998: o sonho do penta é adiado após uma atuação apática da seleção e uma noite de gala de Zidane na final do torneio

2002: Comandada por Felipão, a Seleção bate a Alemanha na final por 2 a 0 e leva o quinto título para casa. Destaque para nomes como Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo.

2014: na segunda Copa da história realizada no Brasil, outro momento histórico. E novamente triste: na semifinal contra a Alemanha, o inesquecível 7 a 1 no Mineirão.

Caso o Brasil não conquiste o título nesta edição, terá seu maior jejum de conquistas da história.

O Brasil no PIB

A EXAME também preparou um guia sobre os principais aspectos da economia do Brasil.

Em 2025, o Brasil registrou superávit de US$ 68,3 bilhões na balança comercial.