Esporte

Copa do Mundo 2026: Brasil, entre o penta e o PIB

A EXAME faz uma radiografia do Brasil tanto no campo quanto na economia, como um 'card' da Copa do Mundo

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 18 de maio de 2026 às 05h41.

A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho. Será o maior Mundial de todos os tempos, com 48 seleções, e três países-sede: EUA, Canadá e México.

O Brasil é o único país presente em todas as Copas do Mundo da FIFA, torneio que começou em 1930, e o maior campeão do torneio com cinco taças - 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Entre os jogadores mais icônicos que já vestiram a camisa canarinho estão Vavá, Didi, Garrincha, Pelé, Nilton Santos, Carlos Alberto Torres, Tostão, Rivellino, Romário, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos e tantos outros.

Com tantos craques que já passaram pela Seleção, não é de se estranhar que nosso país também é o que mais fez gols na história das Copas, com 237. Em segundo lugar vem a Alemanha, com 232, segundo dados da própria Fifa.

Agora, veja quanto valem as 32 seleções que vão disputar a Copa

Agora, veja quanto valem as 32 seleções que vão disputar a Copa (Divulgação/Fifa)

Momentos marcantes na história das Copas

  • 1950: “Maracanazo”, derrota para o Uruguai no Maracanã, quando a Seleção precisava de um simples empate para conquistar o título.
  • 1958: O mundo se rende ao jovem Pelé. Com apenas 17 anos, torna-se o mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo, fazendo dois gols na final contra a Suécia.
  • 1970: Seleção de Pelé, Carlos Alberto Torres, Rivellino, Gerson, Tostão e cia, considerada uma das maiores equipes da história, fatura o tricampeonato

  • 1994: 24 anos depois da última conquista, a Seleção comandada por Parreira e com nomes como Romário, Bebeto, Dunga e Taffarel conquista o tetra
  • 1998: o sonho do penta é adiado após uma atuação apática da seleção e uma noite de gala de Zidane na final do torneio
  • 2002: Comandada por Felipão, a Seleção bate a Alemanha na final por 2 a 0 e leva o quinto título para casa. Destaque para nomes como Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo.
  • 2014: na segunda Copa da história realizada no Brasil, outro momento histórico. E novamente triste: na semifinal contra a Alemanha, o inesquecível 7 a 1 no Mineirão.

Caso o Brasil não conquiste o título nesta edição, terá seu maior jejum de conquistas da história.

O Brasil no PIB

A EXAME também preparou um guia sobre os principais aspectos da economia do Brasil.

Em 2025, o Brasil registrou superávit de US$ 68,3 bilhões na balança comercial.

O agro brasileiro: setor sustenta superávits da balança comercial do país desde 1989 (Leandro Fonseca/Exame)

  • Top 10 produtos exportados (2025):
    1. Soja – US$ 37,3 bilhões (14% das exportações, 73% destinadas à China).
    2. Minério de ferro – US$ 42,2 bilhões (70% para a China, destaque para Pará e Minas Gerais).
    3. Óleos brutos de petróleo – US$ 27,4 bilhões (principalmente Rio de Janeiro).
    4. Açúcares e melaços – US$ 8,5 bilhões (crescimento de 70% em 2025).
    5. Carne bovina – US$ 7,4 bilhões (55% para a China).
    6. Farelos de soja – US$ 7,2 bilhões.
    7. Óleos combustíveis de petróleo – US$ 6,6 bilhões.
    8. Produtos da indústria de transformação – US$ 6,4 bilhões.
    9. Carnes de aves – US$ 6,3 bilhões.
    10. Celulose – US$ 6,1 bilhões.
  • Principais parceiros comerciais:
    • China: maior comprador de soja, minério de ferro, petróleo e carnes.
    • União Europeia: relevante para celulose e produtos industrializados.
    • Estados Unidos: aeronaves, café, suco de laranja, carne bovina, ferro e aço
    • América Latina: veículos, autopeças, bens de capital e máquinas
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