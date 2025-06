Brasil vence Paraguai e garante classificação para a Copa do Mundo de 2026; veja classificados

A seleção brasileira garantiu sua vaga para a Copa do Mundo de 2026 após vencer o Paraguai por 1 a 0 nesta terça-feira, 10, em Itaquera, São Paulo. Com o primeiro triunfo sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti, o Brasil chegou a 25 pontos nas Eliminatórias Sul-Americanas e assumiu a terceira posição na tabela, consolidando sua classificação com duas rodadas de antecedência.

O jogo, realizado na Neo Química Arena, foi marcado por uma estratégia ousada de Ancelotti.

Após o empate sem gols contra o Equador, o treinador fez ajustes táticos, apostando em um esquema mais ofensivo, com apenas dois meio-campistas e quatro jogadores de frente. A formação contou com Gabriel Martinelli na ponta esquerda, Raphinha na direita, e Matheus Cunha e Vinicius Júnior mais centralizados, com liberdade para se movimentar e auxiliar na criação das jogadas.

Desde os primeiros minutos, o Brasil dominou a partida, pressionando o Paraguai e criando boas oportunidades de gol. A primeira chance surgiu aos 11 minutos, quando Matheus Cunha cruzou rasteiro para Vinicius Júnior, que chegou atrasado e não conseguiu finalizar. Aos 34, Martinelli fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Matheus Cunha, que, sem marcação, cabeceou para fora.

O gol da vitória veio ainda no primeiro tempo. Aos 43 minutos, Raphinha foi desarmado pela defesa paraguaia, mas Matheus Cunha recuperou a bola e, em velocidade, cruzou para Vinicius Júnior, que escorou para o fundo das redes, garantindo o 1 a 0.

Na segunda etapa, o Brasil continuou criando chances para ampliar o marcador. Bruno Guimarães, Raphinha e Gerson tiveram boas oportunidades, mas o Paraguai resistiu à pressão e conseguiu segurar o placar até o final.

Com a vitória, o Brasil se tornou um dos 13 times já classificados para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada no México, Canadá e Estados Unidos. A competição, que será ampliada para 48 seleções, contará com seis equipes sul-americanas garantindo vaga direta à fase de grupos e uma vaga adicional via repescagem. Atualmente, a seleção brasileira ocupa a terceira posição nas Eliminatórias Sul-Americanas com 25 pontos.

A última rodada das Eliminatórias será em setembro, com o Brasil enfrentando o Chile em casa e a Bolívia fora. Agora com a vaga confirmada, a equipe de Ancelotti segue se preparando para o Mundial, com a esperança de continuar evoluindo e disputar o título.

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026: