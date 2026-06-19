Matheus Cunha é o segundo paraibano a marcar em Copas do Mundo; o 1º é ídolo do Flamengo

O jogo desta noite é histórico para o atacante Matheus Cunha. Ao fazer os dois gols que estão dando a vitória para o Brasil contra o Haiti, o o atacante tornou-se apenas o segundo jogador da Paraíba a marcar em Copas do Mundo.

No primeiro gol da noite, Cunha aproveitou rebote do goleiro haitiano após chute de Vini Jr. O segundo gol foi desenhado em bom contra-ataque brasileiro, quando o o atacante fuzilou com a canhota.

Primeiro paraibano

O primeiro jogador da Paraíba a marcar em Copas do Mundo foi Júnior. O "Capacete", ídolo histórico do Flamengo, foi um dos que anotaram gols na vitória brasileira contra a Argentina na Copa de 1982, na Espanha. A partida aconteceu pela segunda fase do Mundial.

Seleção com camisa azul de marca que causou polêmica

O Brasil entrou em campo contra o Haiti vestindo um uniforme especial assinado pela marca criada por Michael Jordan, a lenda do basquete. Apesar da novidade, não houve mudança de fornecedora: a Seleção segue patrocinada pela Nike.