Matheus Cunha é o segundo paraibano a marcar em Copas do Mundo; o 1º é ídolo do Flamengo

Matheus Cunha comemora gol anotado contra o Haiti pela Copa do Mundo (Mauro PIMENTEL / AFP)
Repórter
Publicado em 19 de junho de 2026 às 22h18.
Última atualização em 19 de junho de 2026 às 22h26.
O jogo desta noite é histórico para o atacante Matheus Cunha. Ao fazer os dois gols que estão dando a vitória para o Brasil contra o Haiti, o o atacante tornou-se apenas o segundo jogador da Paraíba a marcar em Copas do Mundo.
No primeiro gol da noite, Cunha aproveitou rebote do goleiro haitiano após chute de Vini Jr. O segundo gol foi desenhado em bom contra-ataque brasileiro, quando o o atacante fuzilou com a canhota.
O primeiro jogador da Paraíba a marcar em Copas do Mundo foi Júnior. O "Capacete", ídolo histórico do Flamengo, foi um dos que anotaram gols na vitória brasileira contra a Argentina na Copa de 1982, na Espanha. A partida aconteceu pela segunda fase do Mundial.
O Brasil entrou em campo contra o Haiti vestindo um uniforme especial assinado pela marca criada por Michael Jordan, a lenda do basquete. Apesar da novidade, não houve mudança de fornecedora: a Seleção segue patrocinada pela Nike.
A marca Jordan, ligada ao ex-jogador do Chicago Bulls, é uma subsidiária da própria Nike. Inicialmente concebida como uma linha de tênis, a marca expandiu sua atuação nos últimos anos para o vestuário esportivo. O PSG, atual bicampeão da Champions League, usa uniformes da marca desde 2018.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) autorizou o uso da silhueta associada à marca em um dos uniformes da Seleção. A segunda camisa chegou a ser cogitada em outra cor, predominantemente vermelha, mas a proposta foi vetada após a posse do presidente Samir Xaud, em maio de 2025, após causar muita polêmica entre torcedores.