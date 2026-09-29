Gostou de 'Habeas Corpus'? Veja 5 séries parecidas para assistir na Netflix

A busca por justiça, os segredos do passado e os conflitos nos tribunais são alguns dos elementos que fazem de "Habeas Corpus" uma história envolvente. A série brasileira acompanha uma professora de Direito que reúne estudantes para tentar provar a inocência de um homem condenado, enquanto enfrenta questões pessoais ligadas ao caso.

Lançada em setembro de 2026, a produção mistura drama jurídico, investigação criminal e relações marcadas por segredos. Para quem terminou os episódios e quer continuar nesse universo, a Netflix reúne outras séries com advogados, julgamentos e mistérios que prendem a atenção.

Confira cinco opções para colocar na lista:

1. 'O Poder e a Lei'

Para quem gosta de acompanhar estratégias jurídicas e reviravoltas nos tribunais, "O Poder e a Lei" é uma opção que combina investigação criminal e drama jurídico.

A série acompanha Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), um advogado de defesa de Los Angeles que trabalha em casos complexos enquanto administra os desafios da vida pessoal. A cada temporada, ele enfrenta novos processos, reúne provas e busca brechas para defender seus clientes.

Assim como em "Habeas Corpus", a trama explora os limites da Justiça e os obstáculos enfrentados por quem tenta provar a inocência de alguém.

2. 'Suits'

Em "Suits", o universo jurídico ganha contornos de drama profissional, com disputas entre advogados, negociações e segredos que ameaçam carreiras.

A história acompanha Mike Ross (Patrick J. Adams), um jovem com memória extraordinária que começa a trabalhar em um escritório de advocacia ao lado de Harvey Specter (Gabriel Macht) mesmo sem ter diploma de Direito.

3. 'Além do Direito'

A produção sul-coreana "Além do Direito" acompanha a trajetória de Kang Hyo-min, uma advogada recém-formada que começa a trabalhar em um escritório de advocacia e precisa enfrentar os desafios da profissão.

Sob a orientação de um advogado experiente, ela se envolve em casos que exigem raciocínio jurídico, sensibilidade e capacidade de lidar com situações delicadas.

4. 'Uma Advogada Extraordinária'

Em "Uma Advogada Extraordinária", Woo Young-woo (Park Eun-bin) é uma jovem advogada autista que inicia sua carreira em um grande escritório de advocacia na Coreia do Sul.

Com memória excepcional e uma forma própria de analisar os processos, ela enfrenta casos que envolvem questões familiares, empresariais e sociais. Ao longo da história, a personagem também precisa lidar com os desafios das relações profissionais e pessoais.

5. 'Better Call Saul'

Para quem se interessa pelos dilemas morais dos profissionais do Direito, "Better Call Saul" apresenta uma perspectiva mais sombria do universo jurídico.

A série, que é um spin-off de "Breaking Bad", acompanha Jimmy McGill (Bob Odenkirk), um advogado que tenta construir sua carreira enquanto enfrenta dificuldades financeiras, conflitos familiares e decisões que transformam sua trajetória profissional.

A narrativa explora as fronteiras entre ética e ambição, além de mostrar como escolhas pessoais podem afetar a atuação de um advogado.