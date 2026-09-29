O senador Sergio Moro (PL) lidera a corrida pelo governo do Paraná, mas com menos vantagem, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 29. No cenário estimulado de primeiro turno, o parlamentar registra 36% das intenções de voto, sendo seguido por dois candidatos que fragmentam o eleitorado: o governista Sandro Alex (PSD), que marca 28%, e Requião Filho (PDT), com 23%.

Entre os demais nomes testados, Luiz França (Missão) pontua com 1%. Os candidatos Adriano Funileiro (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (UP) somados registram 1%.

Eleitores que declaram voto nulo ou em branco representam 4%, enquanto 7% não souberam ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados previamente, Moro tem 23%, seguido por Sandro Alex com 15% e Requião Filho com 14%. Nesta simulação, em que o instituto não informa os candidatos ao respondente, 38% não souberam responder.

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, a disputa apresenta uma dinâmica de forças.

Em um eventual confronto direto entre os líderes, Sérgio Moro marca 41% e Sandro Alex tem 39%. Neste recorte, os candidatos configuram um empate técnico no limite da margem de erro de 2 pontos. Votos nulos e brancos somam 10%, mesmo índice dos indecisos.

Quando o embate testado é entre Moro e Requião Filho, o candidato do PL vence por 54% a 30%, com 7% de brancos e nulos e 9% de indecisos.

Já em um cenário sem o candidato do PL, Sandro Alex lidera com 44% contra 31% de Requião Filho. Nesta simulação, os votos brancos e nulos chegam a 13% e os que não responderam representam 12%.

Rejeição e aprovação do executivo

O desempenho dos líderes no segundo turno está diretamente relacionado ao índice de rejeição aos candidatos. Requião Filho lidera, com 45% dos entrevistados afirmando que não votariam nele. Sérgio Moro é rejeitado por 39%, seguido por Sandro Alex, com 32%, e Luiz França, com 27%.

A pesquisa também avaliou ainda a percepção sobre a atual gestão do executivo estadual. O mandato do atual governador Ratinho Júnior (PSD) registra 79% de aprovação entre os eleitores, contra 18% de desaprovação, enquanto 3% não souberam avaliar.

Ao classificar o trabalho do governador, 55% o consideram ótimo ou bom e 33% o veem como regular. Apenas 11% avaliam a gestão como ruim ou péssima.

Raio-X do eleitorado paranaense

O desempenho dos candidatos apresenta variações significativas conforme o recorte demográfico. Sérgio Moro atinge seu melhor índice entre eleitores com renda superior a cinco salários mínimos, marcando 48%. Já entre os que ganham até dois salários mínimos, o candidato do PL recua para 24%.

Regionalmente, Moro consolida vantagem na capital, Curitiba, onde atinge 46%, ante 25% de Requião Filho e 19% de Sandro Alex. O cenário é mais acirrado no interior, onde os líderes encurtam a distância.

Na região Norte Central, Moro marca 31% e Sandro Alex tem 29%, configurando um empate técnico na localidade. No Sudoeste, a margem estreita se repete: Moro marca 33% e Sandro Alex aparece com 32%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 24 a 28 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo PR-04181/2026.