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Com 120 alvos no radar, empresa de gestão escolar quer chegar a R$ 50 milhões com aquisições

Com mais de 1 mil instituições na carteira, a Gennera prevê que até 70% do crescimento venha de aquisições e espera que a IA responda por 25% da receita em 2027

Paulo Sponchiado, CEO da Gennera: “Nossa estratégia combina crescimento orgânico com novas aquisições.” (Divulgação)

Paulo Sponchiado, CEO da Gennera: “Nossa estratégia combina crescimento orgânico com novas aquisições.” (Divulgação)

Bianca Camatta
Bianca Camatta

Freelancer em Negócios

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08h01.

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Por muitos anos, gerenciar notas e a presença de alunos em papel era a principal forma de organização de colégios. Mas, há 26 anos, uma empresa decidiu automatizar esse sistema por meio de uma plataforma digital: a Gennera. Hoje, a empresa atende mais de mil escolas e faculdades e aposta em uma ferramenta de inteligência artificial para crescer: a GennIA, que cruza dados e gera relatórios.

Com o lançamento, a meta da empresa é ambiciosa: sair de R$ 12 milhões, em 2026, para R$ 50 milhões em 2031, com 4 mil instituições. Antes mesmo da novidade, a Gennera apareceu no Ranking EXAME Negócios em Expansão 2026 na categoria de R$ 5 milhões a R$ 30 milhões.

Além da nova ferramenta, a Gennera aposta na realização de M&A para aumentar o número de clientes pelo Brasil. “Deixamos de ser uma empresa regional. Nosso desafio é consolidar esse crescimento e ampliar nossa presença no mercado brasileiro”, diz Paulo Sponchiado, CEO da Gennera.

Como nasceu a Gennera

A Gennera nasceu nos anos 2000 de uma demanda pontual: uma escola de Florianópolis, SC, que buscava automatizar processos burocráticos.

“Carregamos o pioneirismo no nosso DNA. Fomos uma das primeiras empresas no Brasil a desenvolver um sistema de gestão escolar para Windows e, em 2001, quando muitas escolas sequer tinham internet, migramos a solução para a web”, diz Sponchiado.

A plataforma começou focada na gestão de notas e presenças, e suas funcionalidades foram crescendo com os anos. Hoje, a solução atende gestores, professores, alunos e responsáveis, reunindo funções como consulta de notas, pagamento de boletos, comunicação entre escola e famílias, agenda digital, biblioteca e controle de acesso.

A Gennera ainda possui funções que se adaptam a escolas e faculdades. “No ensino básico, todos os alunos têm, em geral, as mesmas disciplinas. Na faculdade, é diferente: o estudante escolhe as disciplinas que vai cursar. A gestão, portanto, muda completamente de um nível para outro, e o desafio do gestor é muito maior”, afirma o CEO.

Nos primeiros anos da empresa, o crescimento aconteceu mais regionalmente. Havia um desafio de crescer pelo Brasil, já que, naquela época, conquistar clientes de outros estados significava ter reuniões e negociações presenciais.

“Não era apenas disponibilizar o sistema. Era preciso treinar e atender o usuário de forma remota — algo que hoje é comum, mas que, 25 anos atrás, representava um desafio enorme.”

Segundo ele, foi em 2006 que a solução começou a crescer. A internet já tinha mais espaço, e as soluções que funcionavam dentro dela começavam a representar mais segurança. Assim, a Gennera passou a atender clientes por todo o país — o CEO cita que um dos marcos foi quando passaram a atender uma escola no Acre. Hoje, a empresa não possui caráter regional. Apenas 20% da carteira está no Sul.

A aposta em M&A

Durante boa parte da existência da Gennera, seu crescimento foi orgânico. Desde 2022, porém, a empresa desenhou um novo planejamento. “Identificamos mais de 120 soluções similares à Gennera no Brasil e percebemos que muitas delas têm dificuldade para acompanhar a evolução tecnológica. A partir disso, estruturamos uma estratégia para abordar essas empresas e avaliar a incorporação dessas soluções à nossa estrutura”, afirma Sponchiado.

A estratégia ajuda a ganhar mais clientes de forma mais rápida. A aposta foi incorporada aos poucos, até entender a melhor maneira de receber as empresas adquiridas. “Criamos processos internos para que essa transição aconteça de forma fluida e os clientes se sintam acolhidos. A ideia é que eles percebam que agora têm uma alternativa mais moderna e tecnológica, capaz de resolver problemas que, muitas vezes, enfrentavam há décadas com a solução anterior”, diz.

No final do ano passado, por exemplo, a Gennera fez uma fusão com a QI Solution, que levou a empresa a alcançar a marca de 1 mil empresas atendidas. “Em 2025, tivemos um aumento de 49% no faturamento, resultado que reflete, em parte, essa estratégia de expansão”, afirma Sponchiado.

Em 2026, a empresa espera fechar com um faturamento de R$ 12 milhões. Para 2031, a meta é chegar a R$ 50 milhões, e 70% desse crescimento deve vir da estratégia de M&A. A empresa afirma ter atualmente cerca de R$ 40 milhões em potenciais negócios no pipeline de aquisições.

“Procuramos empresas que tenham clientes semelhantes aos nossos. Nosso público costuma ter uma estrutura maior: são, em geral, escolas com cerca de 300 alunos ou mais.”

A aposta em inteligência artificial

A aposta em inteligência artificial é apresentada pela Gennera como um novo capítulo de sua trajetória de inovação. Depois de investir na migração para a internet e, posteriormente, na integração de meios de pagamento à plataforma, a empresa vê na IA uma oportunidade de avançar na automação e tornar a gestão educacional mais eficiente.

A incorporação de IA na empresa começou em fevereiro de 2026. Primeiro, aconteceu a capacitação do time e o acesso à IA pela equipe interna para a rotina diária. Depois de estender aos poucos o uso para o time interno e começar a identificar resultados, a empresa começou a criar um produto.

Agora, ocorre o lançamento da GennIA. “É uma inteligência que atende de ponta a ponta a comunidade escolar, funcionando para gestores, donos das escolas, professores, alunos e responsáveis”, diz.

Em vez de apresentar apenas notas, faltas ou outros indicadores, a ferramenta cruza informações para contextualizar o desempenho do aluno, identificando, por exemplo, uma queda nas notas associada ao aumento das faltas.

A tecnologia também permite gerar relatórios personalizados a partir de comandos em linguagem natural. Além disso, a empresa está incorporando a IA à comunicação entre escolas, professores, alunos e famílias, com a intenção de concentrar essas interações dentro da própria plataforma.

A GennIA está incorporada à solução da empresa e pode ser usada por todos os clientes. Para os próximos meses, a Gennera está desenvolvendo agentes para áreas específicas, como finanças, em que o agente cobra de forma automática, por e-mail ou WhatsApp, uma mensalidade que ainda não foi paga. A ideia é que esses agentes especializados sejam adquiridos pelos clientes com um custo à parte. “Esperamos que já em 2027, 25% do faturamento da Gennera venha de soluções que envolvam inteligência artificial”, afirma Sponchiado.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2026, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2025.

São 491 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura do evento de lançamento da edição 2026.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialTecnologiaEducação

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