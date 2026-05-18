Os favoritos de Ancelotti: os jogadores que mais foram convocados pelo técnico

Ancelotti: alguns jogadores brasileiros já foram convocados em todas as listas do técnico da seleção ((Foto de Buda Mendes/Getty Images))
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de maio de 2026 às 15h49.
A convocação definitiva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será anunciada nesta segunda-feira, 18, às 17h, no horário em Brasília, em cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
Esta é a sexta convocação que o técnico Carlo Ancelotti faz para a seleção brasileira. Nas últimas cinco, alguns atletas marcaram presença em todas as outras listas do técnico.
A primeira convocação ocorreu no dia 26 de maio do ano passado para o jogo entre Brasil e Equador, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Desde então, houve listas para os amistosos contra Chile e Bolívia, em setembro de 2025; os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, anunciada em outubro; amistosos contra Senegal e Tunísia, em novembro; amistosos contra França e Croácia, em março.
Os jogadores que marcaram presença em todas as cinco listas de Ancelorri foram:
Outros atletas já estiveram em quatro das cinco convocações do técnico:
Na segunda-feira, 11, a CBF enviou à Fifa a chamada "lista larga" — a pré-convocação exigida pela entidade antes da relação oficial. São 55 nomes, distribuídos em seis goleiros, 20 defensores, 12 meio-campistas e 17 atacantes.
Todos os jogadores da convocação final precisam obrigatoriamente constar nessa relação preliminar.Copa do Mundo 2026: veja o calendário completo do torneio e quando o Brasil joga
A lista não foi tornada pública pela CBF, mas os clubes dos atletas foram notificados ao longo da semana, e os nomes foram confirmados por sites especializados como Globo Esporte e pela ESPN Brasil.
Sete nomes são considerados certos na convocação definitiva, segundo o Globo Esporte: Alisson, Danilo, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães, Vini Jr. e Raphinha. Apenas uma lesão tiraria qualquer um deles da disputa.
Na frente, a lista de garantidos é um pouco mais longa, segundo a ESPN Brasil: Vinicius Jr., Raphinha, Matheus Cunha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli só ficam fora por lesão ou força maior.
Seis atletas da pré-lista nunca haviam sido chamados pelo técnico italiano desde que assumiu o Brasil, em maio de 2025: Neymar (Santos), Matheus Pereira (Cruzeiro), Thiago Silva (Porto), Weverton (Grêmio), Gabriel Jesus (Arsenal) e Pedro (Flamengo).
O caso mais emblemático é o de Neymar.
O camisa 10 não atua pela Seleção desde 2023, quando sofreu grave lesão no joelho. Ancelotti deixou claro que só convoca quem estiver fisicamente apto.
Thiago Silva, aos 41 anos, retorna ao radar após longa ausência.
O zagueiro do Porto conquistou o Campeonato Português na última semana e pode ter sido incluído na lista pela experiência — embora seja improvável que dispute uma quinta Copa do Mundo, já que nunca foi convocado por Ancelotti.