Os favoritos de Ancelotti: os jogadores que mais foram convocados pelo técnico

A convocação definitiva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será anunciada nesta segunda-feira, 18, às 17h, no horário em Brasília, em cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Esta é a sexta convocação que o técnico Carlo Ancelotti faz para a seleção brasileira. Nas últimas cinco, alguns atletas marcaram presença em todas as outras listas do técnico.

A primeira convocação ocorreu no dia 26 de maio do ano passado para o jogo entre Brasil e Equador, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Desde então, houve listas para os amistosos contra Chile e Bolívia, em setembro de 2025; os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, anunciada em outubro; amistosos contra Senegal e Tunísia, em novembro; amistosos contra França e Croácia, em março.

Os favoritos de Ancelotti

Os jogadores que marcaram presença em todas as cinco listas de Ancelorri foram:

Bento: goleiro, com atuação no Al‑Nassr;

Wesley: lateral‑direito do Roma;

Casemiro: volante no Manchester United;

Matheus Cunha: atacante, também no Manchester United.

Outros atletas já estiveram em quatro das cinco convocações do técnico:

Hugo Souza: goleiro do Corinthians;

Marquinhos: zagueiro no Paris Saint-German;

Bruno Guimarães: volante pelo Newcastle;

Andrey Santos: volante do Chelsea;

Estêvão: atacante do Santos;

Vinícius Júnior: atacante no Real Madrid;

Luiz Henrique: atacante no Botafogo;

Gabriel Martinelli: atacante pelo Arsenal;

Richarlison: atacante do Tottenham e estrela da seleção na Copa do Mundo 2022.

Pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo 2026

Na segunda-feira, 11, a CBF enviou à Fifa a chamada "lista larga" — a pré-convocação exigida pela entidade antes da relação oficial. São 55 nomes, distribuídos em seis goleiros, 20 defensores, 12 meio-campistas e 17 atacantes.

Todos os jogadores da convocação final precisam obrigatoriamente constar nessa relação preliminar.

A lista não foi tornada pública pela CBF, mas os clubes dos atletas foram notificados ao longo da semana, e os nomes foram confirmados por sites especializados como Globo Esporte e pela ESPN Brasil.

Os praticamente garantidos

Sete nomes são considerados certos na convocação definitiva, segundo o Globo Esporte: Alisson, Danilo, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães, Vini Jr. e Raphinha. Apenas uma lesão tiraria qualquer um deles da disputa.

Na frente, a lista de garantidos é um pouco mais longa, segundo a ESPN Brasil: Vinicius Jr., Raphinha, Matheus Cunha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli só ficam fora por lesão ou força maior.

A pré-lista completa

Goleiros : Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest) e Weverton (Grêmio).

: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest) e Weverton (Grêmio). Zagueiros : Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro Ribeiro (Lille), Bremer (Juventus), Carlos Augusto (Inter de Milão), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibáñez (Al-Ahli), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Natan (Betis), Paulo Henrique (Vasco), Thiago Silva (Porto), Vitinho (Botafogo), Vitor Reis (Girona) e Wesley (Roma).

: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro Ribeiro (Lille), Bremer (Juventus), Carlos Augusto (Inter de Milão), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibáñez (Al-Ahli), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Natan (Betis), Paulo Henrique (Vasco), Thiago Silva (Porto), Vitinho (Botafogo), Vitor Reis (Girona) e Wesley (Roma). Meio-campistas: Andreas Pereira (Palmeiras), Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Ederson (Atalanta), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray), Gerson (Cruzeiro), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro).

Andreas Pereira (Palmeiras), Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Ederson (Atalanta), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray), Gerson (Cruzeiro), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro). Atacantes: Antony (Betis), Endrick (Lyon), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Richarlison (Tottenham), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr. (Real Madrid).

Os seis que nunca foram convocados por Ancelotti

Seis atletas da pré-lista nunca haviam sido chamados pelo técnico italiano desde que assumiu o Brasil, em maio de 2025: Neymar (Santos), Matheus Pereira (Cruzeiro), Thiago Silva (Porto), Weverton (Grêmio), Gabriel Jesus (Arsenal) e Pedro (Flamengo).

O caso mais emblemático é o de Neymar.

O camisa 10 não atua pela Seleção desde 2023, quando sofreu grave lesão no joelho. Ancelotti deixou claro que só convoca quem estiver fisicamente apto.

Thiago Silva, aos 41 anos, retorna ao radar após longa ausência.

O zagueiro do Porto conquistou o Campeonato Português na última semana e pode ter sido incluído na lista pela experiência — embora seja improvável que dispute uma quinta Copa do Mundo, já que nunca foi convocado por Ancelotti.