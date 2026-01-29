Qual foi o placar do jogo entre Bragantino e Coritiba ontem?

O Bragantino venceu o Coritiba por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 28, na estreia das equipes na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026.

A partida foi disputada no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e marcou o retorno do Coritiba à elite após dois anos. O gol da vitória saiu apenas nos acréscimos do segundo tempo.

Durante boa parte do jogo, o destaque foi o goleiro Pedro Morisco, do Coritiba, que fez defesas importantes e manteve o placar zerado diante da pressão do time paulista.

O Coritiba atuou com um jogador a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, após a expulsão do meia Josué, em lance revisado pelo VAR.

No segundo tempo, o Bragantino seguiu no ataque e criou as principais chances da partida. Juninho Capixaba chegou a acertar a trave antes de decidir o confronto.

O gol saiu aos 48 minutos da etapa final. Após jogada aérea, Juninho Capixaba cabeceou, o goleiro defendeu parcialmente e a arbitragem confirmou que a bola ultrapassou a linha, em lance bastante contestado pela torcida do Coritiba.

Gol do Bragantino no finalzinho do jogo. pic.twitter.com/IaXrHZkwUw — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) January 28, 2026

Com o resultado, o Bragantino soma os primeiros três pontos no Brasileirão, enquanto o Coritiba inicia a competição sem pontuar.