Efeito Endrick: CazéTV bate recorde de visualizações em jogo do Lyon

A transmissão da vitória do Lyon por 2 a 1 sobre o PSG, no último domingo, 19, no Parque dos Príncipes, na França, levou a CazéTV a 4,5 milhões de visualizações simultâneas e estabeleceu o recorde das exibições da Liga Francesa na temporada.

No jogo, o atacante Endrick marcou um gol e deu uma assistência. O vídeo com os melhores momentos do confronto também registrou 2,8 milhões de visualizações.

Mesmo com esses números muito bons, a exibição ainda ficou abaixo de um dos maiores números do canal, na transmissão de Flamengo x Bayern de Munique, pela Copa do Mundo de Clubes, em junho de 2025, que somou 5,6 milhões.

Em campo, Endrick teve destaque por assistências, gols e participação ofensiva nos três primeiros meses pelo Lyon. No fim de março, o atacante foi convocado para os amistosos da seleção brasileira e participou diretamente de dois gols na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia.

Audiência do Lyon cresceu com Endrick

Desde a chegada do camisa 9 ao Lyon, as transmissões oficiais da Ligue 1 (campeonato francês) passaram a registrar números mais altos. Antes da contratação, a média de visualizações dos jogos do Lyon na CazéTV era de 280 mil, contra 870 mil das partidas do PSG no mesmo período.

Após o anúncio de Endrick, no começo de janeiro, o primeiro efeito apareceu no duelo contra o Monaco, que teve 873 mil views, mesmo sem a presença do brasileiro em campo.

A estreia do atacante aconteceu em 18 de janeiro, contra o Brest, em transmissão que chegou a 2,6 milhões de views. Depois disso, os jogos contra Metz (3,2 milhões), Lille (3,1 milhões), Nantes (2,8 milhões) e Olympique de Marselha (2,8 milhões) mantiveram a alta audiência.

Ao todo, foram 13 jogos com Endrick em campo, que somaram mais de 32 milhões de views e média superior a 2,3 milhões por partida.

No mesmo intervalo de três meses, os jogos do PSG também cresceram na plataforma. A média passou de 870 mil para mais de 1,2 milhão, com 11 partidas transmitidas e total de 16,3 milhões de views.

No canal da própria Ligue 1 no YouTube, a audiência também subiu. Antes da chegada de Endrick, foram 16 jogos e 2,9 milhões de views, com média de 181 mil por partida. Depois disso, foram 13 jogos, com 3,6 milhões de views e média de 276 mil.

A empresa Roc Nation Sports, que gerencia a carreira de Endrick, tem expectativas cada vez mais altas para audiência e patrocínios, principalmente com a Copa do Mundo de 2026.

“Estive em Lyon na partida contra o Lorient, e já era possível perceber na cidade algo diferente", conta Thiago Freitas, diretor de operações da companhia. "A definição do campeão está se aproximando, e isso fará da audiência na França uma das maiores da temporada. No Brasil, diversos anunciantes fizeram contato esperando um recorde histórico do torneio no país."