Copa do Mundo: Brasil já caiu no Grupo C antes e ficou com o título

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15h52.
Última atualização em 5 de dezembro de 2025 às 15h55.
O Brasil foi sorteado nesta sexta-feira para o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Um dos adversários será a Escócia, que o Brasil também já encarou nesse mesmo grupo em outra edição do Mundial.
A Seleção Brasileira já esteve em duas oportunidades nesse grupo. Na primeira, em 1990, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Argentina, com gol de Caniggia.
Em 2002, porém, as lembranças não poderiam ser melhores. Foi o ano do penta, com vitória por 2 a 0 na final contra a Alemanha, no primeiro embate em mundiais desses dois gigantes do futebol.
A Copa da Coreia do Sul e do Japão foi a última em que o Brasil ficou com o título. Caso não vença, será o maior jejum de taças da seleção que mais foi campeã do mundo.
O Brasil terminou a fase com 9 pontos, 11 gols marcados e 3 sofridos.