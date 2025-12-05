Copa do Mundo: Brasil já caiu no Grupo C antes e ficou com o título

O Brasil foi sorteado nesta sexta-feira para o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Um dos adversários será a Escócia, que o Brasil também já encarou nesse mesmo grupo em outra edição do Mundial.

A Seleção Brasileira já esteve em duas oportunidades nesse grupo. Na primeira, em 1990, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Argentina, com gol de Caniggia.

Em 2002, porém, as lembranças não poderiam ser melhores. Foi o ano do penta, com vitória por 2 a 0 na final contra a Alemanha, no primeiro embate em mundiais desses dois gigantes do futebol.

A Copa da Coreia do Sul e do Japão foi a última em que o Brasil ficou com o título. Caso não vença, será o maior jejum de taças da seleção que mais foi campeã do mundo.

Campanha da Copa de 1990

Desempenho na Primeira Fase:

Vitórias: 3 (100% de aproveitamento).

Resultados: Brasil 2x1 Suécia, Brasil 1x0 Costa Rica, Brasil 1x0 Escócia.

Oitavas de Final:

Adversário: Argentina.

Resultado: Brasil 0x1 Argentina, gol de Caniggia, com assistência de Maradona, em um jogo polêmico e marcado pelo episódio da "água batizada"

Contexto e Legado:

Técnico: Sebastião Lazaroni.

Destaques: Careca, Dunga, Alemão, Branco, Taffarel.

Consequência: A campanha foi vista como uma decepção e levou a uma reformulação que culminaria no título de 1994, mas a Copa de 90 ficou marcada pela frustração e pelo fim de uma era

Campanha de 2002