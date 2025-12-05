Esporte

Copa do Mundo: Brasil já caiu no Grupo C antes e ficou com o título

a primeira, em 1990, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Argentina, com gol de Caniggia

Depois de passar por cerca de 80 países, o troféu da Copa do Mundo de 2014 chegou ontem (21) ao Rio de Janeiro, aonde ficará exposta até o próximo dia 25 no Maracanã (Tânia Rêgo/Agência Brasil) (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15h52.

Última atualização em 5 de dezembro de 2025 às 15h55.

O Brasil foi sorteado nesta sexta-feira para o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Um dos adversários será a Escócia, que o Brasil também já encarou nesse mesmo grupo em outra edição do Mundial.

A Seleção Brasileira já esteve em duas oportunidades nesse grupo. Na primeira, em 1990, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Argentina, com gol de Caniggia.

Em 2002, porém, as lembranças não poderiam ser melhores. Foi o ano do penta, com vitória por 2 a 0 na final contra a Alemanha, no primeiro embate em mundiais desses dois gigantes do futebol.

A Copa da Coreia do Sul e do Japão foi a última em que o Brasil ficou com o título. Caso não vença, será o maior jejum de taças da seleção que mais foi campeã do mundo.

Campanha da Copa de 1990

Desempenho na Primeira Fase:
  • Vitórias: 3 (100% de aproveitamento).
  • Resultados: Brasil 2x1 Suécia, Brasil 1x0 Costa Rica, Brasil 1x0 Escócia.
Oitavas de Final:
  • Adversário: Argentina.
  • Resultado: Brasil 0x1 Argentina, gol de Caniggia, com assistência de Maradona, em um jogo polêmico e marcado pelo episódio da "água batizada"
Contexto e Legado:
  • Técnico: Sebastião Lazaroni.
  • Destaques: Careca, Dunga, Alemão, Branco, Taffarel.
  • Consequência: A campanha foi vista como uma decepção e levou a uma reformulação que culminaria no título de 1994, mas a Copa de 90 ficou marcada pela frustração e pelo fim de uma era

Campanha de 2002

Fase de Grupos (Grupo C)

  • Brasil 2 x 1 Turquia – Gols: Ronaldo e Rivaldo.
  • Brasil 4 x 0 China – Gols: Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo.
  • Brasil 5 x 2 Costa Rica – Gols: Ronaldo (2), Edmílson, Rivaldo e Júnior.

O Brasil terminou a fase com 9 pontos, 11 gols marcados e 3 sofridos.

Mata-Mata

  • Oitavas: Brasil 2 x 0 Bélgica (Rivaldo e Ronaldo).
  • Quartas: Brasil 2 x 1 Inglaterra (Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho).
  • Semifinal: Brasil 1 x 0 Turquia (Ronaldo).
  • Final: Brasil 2 x 0 Alemanha (Ronaldo marcou os dois gols).

Destaques

  • Ronaldo Fenômeno foi o artilheiro da Copa com 8 gols, coroando sua volta após grave lesão.
  • O time jogou no esquema 3-5-2, com forte presença ofensiva e laterais decisivos.
  • O Brasil venceu todos os jogos, repetindo o feito de 1970.
