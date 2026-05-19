Neymar ganha 1 milhão de seguidores no Instagram após convocação para a Copa

Com os holofotes para o anúncio da lista comandada por Carlo Ancelotti, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não apenas representou a realização de um objetivo profissional para os atletas, como também ampliou significativamente sua visibilidade pública — especialmente nas redes sociais.

O impacto foi imediato, com destaque para Neymar. O atacante do Santos registrou um aumento superior a um milhão de seguidores em seu perfil no Instagram nas 24 horas seguintes ao anúncio. Os dados foram levantados pela plataforma Radar Canarinho, desenvolvida pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, que monitora o alcance digital dos jogadores convocados e divulgado pelo jornal O Globo.

Em números absolutos, Neymar lidera o crescimento, seguido por Endrick, que ganhou mais 461 mil seguidores no período. Na sequência aparecem Rayan, com 139,4 mil novos seguidores, e Weverton, com 126,6 mil. O goleiro do Grêmio foi um dos nomes que mais chamaram atenção na lista divulgada por Ancelotti.

Segundo a plataforma, quatro jogadores ultrapassaram a marca de 100 mil novos seguidores entre as 6h do dia 18 e as 6h do dia 19. No total, os 26 convocados somaram um crescimento conjunto de 2,3 milhões de seguidores nesse intervalo de 24 horas.

Crescimento proporcional

Quando analisado o crescimento proporcional, o maior destaque foi o atacante do Bournemouth. Revelado pelo Vasco, ele teve um aumento próximo de 19% em sua base de seguidores, atingindo 898 mil ao todo. Na sequência aparecem Igor Thiago, com crescimento de 11%, além de Ibañez e Douglas Santos, ambos com 7%.

O Radar Canarinho acompanha 25 dos 26 convocados. De acordo com a Nexus, o perfil de Luiz Henrique não foi incluído por limitações técnicas que impedem a coleta automática de dados. Ainda assim, os números agregados mostram a dimensão do alcance digital do grupo, segundo O Globo.

Considerando todos os atletas convocados, a base total soma 419,6 milhões de seguidores. Os dez perfis mais populares concentram 92,9% dessa audiência. Neymar lidera com ampla vantagem, somando cerca de 232 milhões de seguidores. Vinicius Júnior aparece na segunda posição, com 59,7 milhões, seguido por Casemiro, que registra 22,2 milhões.

Top 10 dos convocados com mais seguidores

Neymar – 232 milhões

Vini Jr – 59,7 milhões

Casemiro – 22,2 milhões

Raphinha – 19,4 milhões

Endrick – 17,6 milhões

Lucas Paquetá – 11,9 milhões

Alisson Becker – 8,6 milhões

Marquinhos – 7,1 milhões

Ederson – 5,5 milhões

Danilo Luiz – 3,9 milhões

Maiores crescimentos proporcionais

Rayan – mais de 139 mil seguidores (19%)

Igor Thiago – 11%

Ibañez – 7%

Douglas Santos – 7%

Neymar na Seleção: veja os números do craque em Copas do Mundo

Com 128 partidas pela seleção brasileira, Neymar ocupa o posto de maior artilheiro da história da equipe segundo os critérios da FIFA. Desde a estreia, em 2010, o jogador conquistou dois títulos com a camisa verde e amarela: a Copa das Confederações de 2013 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Ao longo das 128 partidas com a seleção, Neymar soma 79 gols e 59 assistências. Os gols estão distribuídos em diferentes competições: 46 em amistosos e 16 nas Eliminatórias para a Copa do Mundo — ambos recordes da seleção nessas categorias —, além de 8 em Copas do Mundo, 5 na Copa América e 4 na Copa das Confederações. O atacante é também o segundo jogador com mais partidas pela seleção brasileira, atrás apenas de Cafu, que lidera o ranking com 150 jogos.