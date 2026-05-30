Do 7x1 aos 173 mil no Maracanã: os números mais impressionantes da história das Copas do Mundo

A Copa do Mundo sempre foi feita de histórias, heróis e viradas improváveis. Mas, por trás dos momentos que marcaram gerações, existe também um universo de números que ajuda a dimensionar a grandiosidade do torneio mais importante do futebol.

Às vésperas da Copa de 2026, que será a maior da história, alguns recordes seguem praticamente intocáveis, enquanto outros podem finalmente cair.

A próxima edição do Mundial já nasce cercada por números inéditos. Pela primeira vez, serão 48 seleções, contra 32 nas edições anteriores.

O torneio terá 104 partidas, 40 a mais que em 2022, distribuídas ao longo de 37 dias entre Estados Unidos, México e Canadá.

Além destes números, apresentamos outros recordes que marcaram os 96 anos de história do Mundial.

Maracanazo e o recorde

Mas nenhum dado talvez represente melhor o peso histórico da Copa do que o público do Maracanazo.

Na final decisiva de 1950, entre Brasil e Uruguai, o Maracanã recebeu oficialmente 173.850 torcedores, número que segue entre os maiores já registrados em um jogo de futebol.

A festa brasileira terminou em trauma, com a virada uruguaia por 2 a 1 em pleno Rio de Janeiro.

Lionel Messi e seus recordes

Quando o assunto é longevidade, poucos chegam perto de Lionel Messi. Campeão com a Argentina em 2022, o camisa 10 se tornou o jogador com mais partidas disputadas em Copas do Mundo: 26.

E o recorde pode aumentar em 2026, quando o argentino pode alcançar um feito inédito: disputar sua sexta edição do torneio.

Maior artilheiro das Copas

O alemão Miroslav Klose soma 16 gols em Copas, marca construída ao longo de cinco participações. O recorde, no entanto, está sob ameaça.

Messi aparece próximo, enquanto Kylian Mbappé surge como outro candidato forte a entrar de vez na disputa.

Pelé, um dos jogadores mais jovens a disputar o Mundial

Com apenas 17 anos e 239 dias, o brasileiro marcou contra o País de Gales na Copa de 1958 e se tornou o artilheiro mais jovem da história dos Mundiais. Não parou por aí: Pelé segue como o único jogador dono de três títulos mundiais.

O jogador mais velho do torneio

O goleiro egípcio Essam El Hadary virou recordista ao entrar em campo na Copa de 2018 com 45 anos e 161 dias, tornando-se o atleta mais velho a disputar uma partida do torneio.

O treinador de duas Copas

Nos bancos de reserva, um feito permanece isolado há quase um século. O italiano Vittorio Pozzo segue como o único treinador a conquistar duas Copas do Mundo, campeão em 1934 e 1938.

Números não tão felizes

A semifinal entre Brasil e Alemanha, em 2014, produziu um dos placares mais chocantes já vistos no futebol mundial.

O 7 a 1 alemão se tornou a maior derrota da história da seleção brasileira e a maior diferença de gols em uma semifinal de Copa.

Já em 2022, outro número chamou atenção por um motivo diferente: os 27 minutos de acréscimos em Inglaterra x Irã transformaram a partida no jogo de fase de grupos mais longo da história dos Mundiais.

Curiosidades improváveis

Em 1938, por exemplo, o torneio teve apenas 15 seleções, única vez em que o Mundial foi disputado com um número ímpar de participantes.

A Áustria deixou a competição após a anexação pelo regime nazista, e a Suécia avançou automaticamente de fase.

Há ainda números que ajudam a explicar a evolução do próprio futebol mundial. Entre 1930 e 1978, a Copa contou majoritariamente com 16 seleções. Depois, passou a 24 participantes, chegou a 32 em 1998 e agora alcança 48 equipes.

A expansão aumenta as chances de novas histórias, novas zebras e novos recordes.