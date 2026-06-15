Neymar vai jogar contra o Haiti na Copa do Mundo? Jogador fica de fora de treino com a Seleção

Neymar não treinou em campo com o restante do elenco da Seleção Brasileira nesta segunda-feira, 15, a quatro dias do segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo, contra o Haiti, marcado para a próxima sexta-feira, 19, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Segundo informações divulgadas pela CazéTV, é improvável que o jogador tenha minutos na sexta. Neymar também foi submetido a novos exames nesta segunda.

A reintegração é um passo importante na recuperação do camisa 10, mas a comissão técnica ainda não anunciou os próximos passos.

Neymar está fora dos gramados desde 17 de maio, quando sofreu uma lesão muscular grau 2 na panturrilha direita durante a derrota do Santos por 3 a 0 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

A lesão o impediu de participar dos amistosos preparatórios contra o Panamá e o Egito, e também da estreia contra o Marrocos, no sábado, 13.

Sem o camisa 10, o Brasil estreou numa Copa do Mundo sem seu principal armador pela primeira vez desde Zico, em 1986.

O que diz a CBF — e o que dizem os médicos

A CBF divulgou nota após nova ressonância magnética na semana passada informando "boa evolução dentro dos parâmetros esperados" e que o jogador seguiria o cronograma definido pelo departamento médico.

O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, havia dito em 28 de maio que o prazo estimado de recuperação para uma lesão grau 2 na panturrilha era de duas a três semanas — o que colocaria o retorno exatamente na janela do jogo contra o Haiti.

Mas especialistas ouvidos pela CNN Brasil alertam para uma variável que a CBF não controlou: o condicionamento físico.

Além do tempo de recuperação da lesão em si, Neymar deve precisar de três a quatro dias adicionais para recuperar o preparo físico perdido durante o período de treinos controlados.

Fontes ligadas ao acompanhamento médico disseram à CNN Brasil que Neymar ainda estava "sem condição de jogo" no confronto contra o Marrocos, no sábado, 13.

O "Projeto Neymar"

Internamente, a comissão técnica criou o que fontes chamam de "Projeto Neymar", um protocolo intensivo que inclui fisioterapia duas vezes por dia, treinos de academia, acompanhamento médico e nutricional contínuos e até sessões nos dias de descanso da seleção, segundo a CNN Brasil.

O objetivo é acelerar o retorno ao máximo para um jogador que já disse publicamente que esta será sua última Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti sinalizou que a decisão final sobre o Haiti será tomada depois de avaliar o estado físico do jogador ao longo desta semana.

"Neymar está trabalhando muito forte para se recuperar o mais rápido possível. A expectativa é que ele se recupere e se integre ao grupo na próxima semana. Quando o convocamos, não foi apenas pela sua qualidade técnica, que é indiscutível, mas também pela sua experiência", disse o treinador.