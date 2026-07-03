Qual é a relação entre Justin Bieber e Gabriel Martinelli? Entenda a conexão

Martinelli: Seguidor no Instagram, reposts e paixão pelo Arsenal ajudam a explicar a relação entre Justin Bieber e o atacante brasileiro
Freelancer
Publicado em 3 de julho de 2026 às 21h43.
O nome de Gabriel Martinelli voltou a movimentar as redes sociais durante a Copa do Mundo de 2026, mas desta vez por um motivo que vai além do futebol. Depois de internautas descobrirem que Justin Bieber segue o atacante brasileiro no Instagram, muitos passaram a questionar qual é a relação entre os dois. A resposta envolve a paixão do cantor pelo Arsenal e uma sequência de interações que já acontece há algum tempo.
Embora muita gente tenha descoberto essa conexão apenas recentemente, Justin Bieber já demonstra interesse pela trajetória de Gabriel Martinelli desde 2025. O cantor canadense compartilhou uma foto do atacante em seus Stories após um gol pelo Arsenal e, meses depois, publicou um vídeo assistindo a uma partida do clube inglês, reforçando que acompanha a equipe de perto.
O próprio Martinelli acredita que essa é a principal explicação para o interesse do artista. Em entrevista à CazéTV, o jogador afirmou que Justin é torcedor do Arsenal e relembrou que, durante a pré-temporada do clube nos Estados Unidos, o cantor esteve presente em um dos jogos. Apesar de não terem se encontrado pessoalmente, alguns atletas conversaram e tiraram fotos com ele. Depois disso, Bieber repostou a publicação do brasileiro e passou a segui-lo nas redes sociais.
“Ele é torcedor do Arsenal. Na pré-temporada passada, em que a gente foi para os Estados Unidos, ele foi ao jogo. Acabei não vendo ele, mas alguns jogadores foram lá e tiraram foto com ele. E agora, no início do ano, ele repostou uma foto minha de um gol que fiz e começou a me seguir. Minha esposa ficou maluca. Ela disse: “Você tem que mandar mensagem para ele, chamar ele para ir no jogo do Arsenal, ficar no nosso camarote”, revelou Martinelli à Cazé TV.
Nos últimos dias, a relação entre Justin Bieber e Martinelli ganhou um novo capítulo por causa de uma brincadeira nas redes sociais. Internautas passaram a comparar a aparência do jogador com a de Hailey Bieber, esposa do cantor, apontando semelhanças nos traços do rosto. Vale lembrar que Hailey Bieber é filha e neta de brasileiros — seu avô materno é o maestro, pianista e arranjador carioca Eumir Deodato — e tem uma grande conexão com o Brasil.
tem mta gente falando que o martinelli parece a hailey e pior que lembra mesmo mds, por isso o justin segue ele pic.twitter.com/bmpSGKcHcd
— cauã (@jbiebszr) June 30, 2026
A descoberta de que Justin acompanha Martinelli no Instagram fez surgir uma enxurrada de memes. Muitos brincaram que o cantor seguiria o brasileiro justamente porque ele seria parecido com Hailey. A comparação viralizou no X (antigo Twitter) e em outras plataformas, impulsionando ainda mais o assunto durante a Copa do Mundo.
Meu deus eu nunca tinha reparado o quanto a Hailey Bieber e o Gabriel Martinelli se parecem pic.twitter.com/VuTr2yrMLV
— NATY (@natalybaldoni) June 30, 2026
Apesar das piadas envolvendo Hailey Bieber, tudo indica que a ligação entre Bieber e Martinelli tem origem exclusivamente no futebol. E de futebol, Martinelli conhece bem. O atacante foi o responsável pela virada do Brasil contra o Japão na última segunda-feira, 29, pela segunda fase da Copa do Mundo. O jogador entrou aos 21 minutos do segundo tempo e marcou aos 50, faltando poucos segundos para o apito final.
Agora, Martinelli terá outro desafio: a Noruega de Haaland no próximo domingo, 5. O craque do Arsenal, junto de Vini Jr., Endrick e companhia, busca uma vaga nas quartas de final do Mundial.