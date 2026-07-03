Qual é a relação entre Justin Bieber e Gabriel Martinelli? Entenda a conexão

O nome de Gabriel Martinelli voltou a movimentar as redes sociais durante a Copa do Mundo de 2026, mas desta vez por um motivo que vai além do futebol. Depois de internautas descobrirem que Justin Bieber segue o atacante brasileiro no Instagram, muitos passaram a questionar qual é a relação entre os dois. A resposta envolve a paixão do cantor pelo Arsenal e uma sequência de interações que já acontece há algum tempo.

Justin Bieber acompanha a carreira de Martinelli

Embora muita gente tenha descoberto essa conexão apenas recentemente, Justin Bieber já demonstra interesse pela trajetória de Gabriel Martinelli desde 2025. O cantor canadense compartilhou uma foto do atacante em seus Stories após um gol pelo Arsenal e, meses depois, publicou um vídeo assistindo a uma partida do clube inglês, reforçando que acompanha a equipe de perto.

Justin Bieber compartilhou um post feito por Gabriel Martinelli (Reprodução/Instagram)

O próprio Martinelli acredita que essa é a principal explicação para o interesse do artista. Em entrevista à CazéTV, o jogador afirmou que Justin é torcedor do Arsenal e relembrou que, durante a pré-temporada do clube nos Estados Unidos, o cantor esteve presente em um dos jogos. Apesar de não terem se encontrado pessoalmente, alguns atletas conversaram e tiraram fotos com ele. Depois disso, Bieber repostou a publicação do brasileiro e passou a segui-lo nas redes sociais.

“Ele é torcedor do Arsenal. Na pré-temporada passada, em que a gente foi para os Estados Unidos, ele foi ao jogo. Acabei não vendo ele, mas alguns jogadores foram lá e tiraram foto com ele. E agora, no início do ano, ele repostou uma foto minha de um gol que fiz e começou a me seguir. Minha esposa ficou maluca. Ela disse: “Você tem que mandar mensagem para ele, chamar ele para ir no jogo do Arsenal, ficar no nosso camarote”, revelou Martinelli à Cazé TV.

A brincadeira envolvendo Hailey Bieber

Nos últimos dias, a relação entre Justin Bieber e Martinelli ganhou um novo capítulo por causa de uma brincadeira nas redes sociais. Internautas passaram a comparar a aparência do jogador com a de Hailey Bieber, esposa do cantor, apontando semelhanças nos traços do rosto. Vale lembrar que Hailey Bieber é filha e neta de brasileiros — seu avô materno é o maestro, pianista e arranjador carioca Eumir Deodato — e tem uma grande conexão com o Brasil.

tem mta gente falando que o martinelli parece a hailey e pior que lembra mesmo mds, por isso o justin segue ele pic.twitter.com/bmpSGKcHcd — cauã (@jbiebszr) June 30, 2026

A descoberta de que Justin acompanha Martinelli no Instagram fez surgir uma enxurrada de memes. Muitos brincaram que o cantor seguiria o brasileiro justamente porque ele seria parecido com Hailey. A comparação viralizou no X (antigo Twitter) e em outras plataformas, impulsionando ainda mais o assunto durante a Copa do Mundo.

Meu deus eu nunca tinha reparado o quanto a Hailey Bieber e o Gabriel Martinelli se parecem pic.twitter.com/VuTr2yrMLV — NATY (@natalybaldoni) June 30, 2026

Uma conexão que nasceu por causa do futebol

Apesar das piadas envolvendo Hailey Bieber, tudo indica que a ligação entre Bieber e Martinelli tem origem exclusivamente no futebol. E de futebol, Martinelli conhece bem. O atacante foi o responsável pela virada do Brasil contra o Japão na última segunda-feira, 29, pela segunda fase da Copa do Mundo. O jogador entrou aos 21 minutos do segundo tempo e marcou aos 50, faltando poucos segundos para o apito final.

Gabriel Magalhães marcou o segundo gol do Brasil contra o Japão, na última segunda-feira, 29, pela segunda fase da Copa do Mundo 2026 (Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Agora, Martinelli terá outro desafio: a Noruega de Haaland no próximo domingo, 5. O craque do Arsenal, junto de Vini Jr., Endrick e companhia, busca uma vaga nas quartas de final do Mundial.